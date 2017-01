PVV-Kamerlid Reinette Klever niet op kandidatenlijst

PVV-Kamerlid Reinette Klever verlaat de partij. Ze heeft zich niet gekandideerd voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart. Dit laat Klever weten aan NRC. De PVV komt naar verwachting een dezer dagen met de kandidatenlijst naar buiten. Klever is de eerste PVV’er van wie duidelijk is dat ze de partij verlaat.

Reinette Klever (1967) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze anderhalf jaar voor die partij in de Eerste Kamer. Ze was woordvoerder economische zaken en curatieve zorg. Van alle PVV-Kamerleden slaagde Klever er het vaakst in een aanvulling op een wetsvoorstel (amendement) aangenomen te krijgen: 3 keer. Twee daarvan regelen betere informatievoorziening aan patiënten. Tweederde van de PVV-fractieleden lukte het nooit een amendement aangenomen te krijgen.

Volgens Klever is het na zes jaar in de landelijke politiek „mooi geweest”. Ze stelt dat de „combinatie werk-privé” moeilijk vol te houden is.

Vicky Maeijer krijgt plek in top-5

De PVV wil vooralsnog niets zeggen over de bekendmaking van de kandidatenlijst. Via Twitter meldde partijleider Wilders eerder wel dat Vicky Maeijer, sinds 2014 voor de PVV in het Europees Parlement, de hoogste nieuwkomer wordt. Ze krijgt een plaats in de top-5. Maeijer werkt al sinds oprichtingsjaar 2006 voor de PVV, waar ze begon als stagiaire. Politiek gezien valt ze tot dusver weinig op, maar ze is bijzonder trouw aan Wilders. Binnen de PVV is dat een belangrijk selectiecriterium.