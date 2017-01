Politie gaat toch weer testen met stroomstootwapens

De politie gaat op korte termijn weer experimenteren met stroomstootwapens. Dat bevestigt een woordvoerder van de nationale politie naar aanleiding van een interview van korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, met NU.nl. Niet alleen speciale eenheden worden daarbij van tasers voorzien, maar ook sommige basisteams kunnen straks het middel gebruiken.

Directe aanleiding voor de maatregel is volgens Akerboom het geweld dat rondom de jaarwisseling is gebruikt tegen hulpverleners. Politiemensen kregen 79 keer met agressie te maken, tegenover 59 keer vorig jaar. In onder meer Amsterdam, Amersfoort en Elim (Drenthe) werden agenten bestookt met vuurwerk. Ook andere hulpverleners en medewerkers met een publieke taak, zoals BOA’s en ambulancemedewerkers, werden vaker bestookt.

Tegenover NU.nl zegt Akerboom:

“We moeten constateren dat de maatregelen die er nu zijn niet het gewenste effect hebben en gemakkelijke oplossingen liggen niet direct voor het oprapen.” De korpschef stelt dat het huidige gat tussen de wapenstok en het vuurwapen te groot is, en dat daarom het stroomstootwapen weer in beeld is gekomen. Het is nog niet bekend in welke steden de pilot gehouden wordt, daarover moeten nog afspraken gemaakt worden met lokale overheden.

Uitschuifbare wapenstok

Eerder al werd geëxperimenteerd met tasers voor de politie, maar toen werd gekozen voor de uitschuifbare wapenstok. Deze zal naar verwachting in 2018 in gebruik worden genomen; de aanbesteding daarvan moet dit jaar plaatsvinden.

De reden waarom de uitschuifbare wapenstok werd verkozen boven het stroomstootwapen is dat de eerste in meer situaties toepasbaar is dan de taser, zo liet de politie eerder nog weten. “Daarnaast hebben wij ons laten adviseren door deskundigen, die zeggen dat het organisatorisch niet verstandig is om beide geweldsmiddelen in te voeren”, zei een woordvoerder vorig jaar tegen NRC. Hoe lang de pilot met de taser zal duren en of de middelen dan alsnog naast elkaar zullen worden gebruikt, is onbekend.

De taser is niet onomstreden. Mensen kunnen hartproblemen en brandwonden overhouden aan een stroomstoot van het wapen. In landen waar dit middel vaak wordt ingezet, overlijden soms mensen die erdoor worden geraakt.

Bodycams

In het interview met NU.nl zegt Akerboom verder dat hij nog dit jaar wil gaan experimenteren met bodycams. Dat zijn camera’s die gebruikt kunnen worden om het politieoptreden en het gedrag van een arrestant te filmen:

“Op veel plekken wordt er al mee gewerkt, maar ik vind dat we dat nu ook goed moeten gaan regelen. Dat we niet alleen weten wat het kost, maar ook wat het oplevert. En het is belangrijk wat politiemensen er van vinden en of ze ook merken dat het effect heeft.”

Na de experimenten moet bekeken worden of de bodycam en taser definitief worden toegevoegd aan het arsenaal aan hulpmiddelen dat agenten tot hun beschikking hebbem.