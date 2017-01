‘Mishandeling hulpbehoevende jongen is haatmisdaad’

Vier verdachten die tijdens een live-uitzending op Facebook in Chicago een hulpbehoevende jongen zouden hebben mishandeld, worden vervolgd voor hate crime, een misdrijf gepleegd vanuit een vooroordeel. Daarnaast wordt er door de openbaar aanklager van Cook County, Illinois ook een straf tegen ze geëist voor mishandeling en kidnapping. Dat meldt persbureau AP. Het zou gaan om drie zwarte jongeren van 18 en een 24-jarige persoon. Het slachtoffer was ook 18 jaar oud.

De live-uitzending werd eerder deze week op Facebook gezet. In de video mishandelen twee jongens het vastgebonden slachtoffer, onder andere door hem te schoppen en te slaan. Ook bedreigen zij hem met een mes. Ondertussen schelden ze luidruchtig op Donald Trump en “white people” en maken zij grappen terwijl een vrouw alles filmt. De uitzending duurde in totaal 28 minuten.

Slachtoffer

De politie van Chicago zegt het misdrijf niet als een discriminerende daad tegen witte mensen te zien. Ze denken dat het slachtoffer is uitgezocht omdat hij hulpbehoevend is. Hij was twee dagen lang vermist. De politie trof hem in gedesoriënteerde staat aan op straat.

Eén van de verdachten is een klasgenoot van het slachtoffer.

De perschef van het Witte Huis, Josh Earnest, sprak zich op donderdagavond uit over de misdaad. Volgens Earnest heeft de video “een niveau van verdorvenheid die afschuw oproept bij vele Amerikanen.”