Laagste aantal doden ooit op spoorwegovergangen in 2016

In 2016 zijn er minder doden gevallen op spoorwegovergangen dan in welk voorgaand jaar dan ook. Dat maakt ProRail donderdag bekend in een persbericht. Er vielen bij 26 incidenten in totaal vier doden en 28 gewonden. Dat is een stuk minder dan in 2015, toen er bij 32 incidenten maar liefst 13 doden vielen.

Het aantal ligt laag ondanks twee grote ongelukken op spoorwegovergangen: in januari botste een trein bij Dalfsen op een hoogwerker, waarbij de machinist overleed en zes gewonden vielen. In november botste bij Winsum een trein op een melktruck, waarbij zeventien gewonden vielen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in december dat er veel dingen veiliger konden bij spoorwegovergangen.

Naast de machinist in Dalfsen vielen er onder anderen twee doden toen twee wandelaars eind november bij Nijmegen het spoor overstaken. De spoorwegbomen waren toen al dicht.

Het totaal aantal incidenten van 2016 is vergelijkbaar met dat van 2014, maar ligt wel iets hoger. In dat jaar vielen er bij 23 ongelukken zeven doden - toen ook een record. In 2015 lagen de aantallen echter weer een stuk hoger, tot teleurstelling van ProRail. Een reden leek toen niet aan te wijzen. Nu lijken de lagere aantallen zich weer voort te zetten.

Gevaarlijk gedrag

ProRail werkt al decennia aan het terugbrengen van het aantal ongelukken op spoorwegovergangen, die meestal door gevaarlijk gedrag worden veroorzaakt. Zo zet het bedrijf regelmatig campagnespotjes in en gaat het langs op scholen om kinderen voorlichting te geven. Ook probeert het zoveel mogelijk overwegen te beveiligen of te vervangen door bijvoorbeeld een brug te bouwen of een andere route aan te leggen. Dat heeft geleid tot een enorme afname in ongelukken: in 1986 vielen er nog 168 doden op overwegen. De afgelopen jaren lijkt er echter voor het eerst sprake te zijn van schommelingen en zet de daling minder duidelijk door.

