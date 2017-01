KNVB-directeur: eredivisie beter met twee clubs minder

De aantrekkingskracht van de eredivisie is het meest gebaat bij een afslanking naar zestien clubs. De competitie zou daarbij elk seizoen moeten worden afgesloten met een titelstrijd tussen de bovenste zes clubs. Dat zegt operationeel directeur van de KNVB Gijs de Jong – tevens belangrijkste kandidaat voor de vacante positie van directeur betaald voetbal – in gesprek met NRC.

Al vijftig jaar spelen achttien clubs in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Als onderdeel van een brede analyse en herinrichting van het Nederlands voetbal wordt momenteel ook de opzet van de eredivisie herzien. De profclubs (eredivisie en eerste divisie) stemmen daar uiteindelijk zelf over in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van de KNVB, naar verwachting in mei dit jaar.

„Meer topwedstrijden is het doel”, zegt De Jong. „Meer spanning, meer weerstand. Daar worden spelers beter van en de aantrekkingskracht gaat omhoog. Veel mensen hechten aan het huidige model [achttien clubs en 34 speelronden]. „We hebben niet de luxe om zonder argumenten aan het verleden vast te houden.””

In het KNVB-project ‘Optimalisatie competitiestructuur’ worden momenteel 24 verschillende competitiestructuren onderzocht die naar boven zijn gekomen in gespreksrondes met clubs, spelers, sponsors, media, wetenschappers, lokale autoriteiten en supporters. De varianten die uitgewerkt worden zijn volgens De Jong de modellen met achttien en zestien clubs. „Mijn voorkeur heeft de variant met zestien clubs, waarbij de top-zes na februari om het kampioenschap gaat spelen. Een variant kan zijn dat de onderste zes strijden om handhaving in de eredivisie. De middelste vier maken dan bijvoorbeeld nog kans op een Europees ticket.”

Ook bondscoach Blind wil meer Ajax-Feyenoord

Bondscoach Danny Blind sprak zich in een interview in het Algemeen Dagblad recent als voorstander uit van een andere eredivisie-opzet. „Kom tot een eredivisie met vier keer Ajax-Feyenoord. Ik ben voor!”

Het is volgens De Jong niet de bedoeling dat in de eredivisie alle clubs elkaar vier keer per jaar treffen. „Veel mensen denken daarbij aan het Schotse model”, zegt De Jong. Ofwel: tien clubs die elk vier keer tegen elkaar spelen. „Maar dat is geen optie. Niemand zegt terug naar tien clubs, niemand zegt uitbreiden naar twintig. Maar we moeten ook niet zelfgenoegzaam zijn en zeggen dat het allemaal goed is zoals het nu gaat.”

In het voorjaar moet er een uitgewerkt voorstel liggen dat ter stemming gebracht wordt in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 30 mei. „Liefst unaniem, maar we gaan voor een grote meerderheid.” Op zijn vroegst in het seizoen 2018/19 zal de eredivisie aangepast zijn. „Daarbij geldt natuurlijk: hoe ingrijpender, hoe langer het duurt. Ik ben erg gecharmeerd van het model dat nu in Denemarken is ingevoerd, met veertien clubs die een volle competitie spelen waarna de top zes om het kampioenschap strijdt. Maar van achttien naar veertien clubs gaat te veel weerstand geven, dat proef je wel bij de clubs.”

Gijs de Jong is operationeel directeur betaald voetbal en verantwoordelijk voor competitiezaken. Hij was dit najaar de beoogde opvolger van Bert van Oostveen, die afgelopen augustus opstapte als directievoorzitter.

De Jongs benoeming werd echter opgeschort omdat de clubs de procedure niet transparant vonden. Hij geldt nog wel steeds als de belangrijkste kandidaat voor de hoogste functie bij de KNVB. Daarover wordt ook naar verwachting dit voorjaar besloten.