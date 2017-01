Het is kerstvakantie en achter elkaar komen er drie stellen kleinkinderen logeren. We volgen een ijzeren programma: naar de film (Sing, Vaiana), worstencroissantjes maken, na het eten een spelletje, na het slapen kaarsjesontbijt en schaatsen. Maar er zijn verschillen: twee broertjes van 4 en 6 willen tv kijken, twee nichtjes van 10 en 11 willen voor de derde keer The Sound of Music zien, en twee neefjes van 12 en 13 vragen allebei meteen na binnenkomst naar de wifi-code.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact