Inflatie in 2016 het laagst in bijna dertig jaar

De inflatie is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent. Dat is de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten sinds 1987. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Voor het tweede jaar op rij stegen de cao-lonen sterker dan de inflatie.

Hoewel de inflatie in december opliep van 0,6 naar 1 procent, was de inflatie over heel 2016 voor het derde achtereenvolgende jaar historisch laag. In 2014 en 2015 was de prijsstijging respectievelijk 1,0 en 0,6 procent. De afgelopen vijftig jaar was de inflatie alleen in 1986 en 1987 lager dan in 2016.

Volgens het CBS is de inflatie het afgelopen jaar gedrukt door de prijsdaling van elektriciteit. Verder stegen huurprijzen minder hard dan in 2015 en werden onder meer vliegtickets en vakanties naar het buitenland goedkoper.

De prijsstijging van gas, door de verhoogde heffing, stuwde de inflatie echter omhoog. Hoewel veel producten nauwelijks in prijs zijn gestegen, werden kleding en brandstof het afgelopen jaar duurder. Bovendien was de prijsdaling van benzine in 2016 minder groot dan het jaar ervoor.

Waar goederen in 2016 gemiddeld 0,2 procent goedkoper werden, waren diensten 0,9 procent duurder dan in 2015. Dat was wel de laagste prijsstijging in tien jaar.

Cao-lonen stijgen harder dan prijzen

De cao-lonen zijn vorig jaar gestegen in het hoogste tempo sinds 2009. Net als in 2015 stegen de cao-lonen in 2016 sterker dan de inflatie, wat goed is voor de ontwikkeling van de koopkracht. De stijging van de cao-lonen kwam het afgelopen jaar uit op 1,9. De afgelopen dertig jaar was het verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie alleen in 1987 en 2009 zo groot als in 2016.

Bij de overheid namen de lonen in 2016 met 3,4 procent het meest toe. Bij bedrijven en in de gesubsidieerde sector lag het percentage op respectievelijk 1,7 en 1,4 procent. In het onderwijs, dat voor het overgrote deel onder de overheid valt, was de sterkste loonstijging te zien: 3,9 procent. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,9 procent het minst toe.