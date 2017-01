In het Midden-Oosten wordt het geen vrede

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat 2017 in de Arabische wereld vrediger wordt dan 2016. Maar een aantal conflicten kan dit jaar wel grondig van aard veranderen.

Zo is het niet ondenkbaar dat Islamitische Staat in 2017 militair verslagen wordt. Makkelijk zal dat niet gaan: het offensief in Mosul is na een veelbelovende start in het slop geraakt, en dat tegen Raqqa moet nog beginnen. Maar uiteindelijk delft IS het onderspit tegen de militaire overmacht van zijn tegenstanders.

Vraag is alleen tegen welke prijs – over burgerdoden in Mosul horen we erg weinig – en wat daarvoor in de plaats gaat komen.

Een recent rapport van het United States Institute of Peace schetst de volgende scenario’s: IS blijft bestaan maar met een kleiner grondgebied; IS wordt een klassieke terreurorganisatie zonder grondgebied zoals Al-Qaeda dat was; IS legt zich toe op terreuraanslagen in Europa, in de VS en in de Arabische wereld; IS wordt opnieuw opgeslokt door het Al-Qaeda waaruit het voortkomt. Of er komt een combinatie van die scenario’s.

Zoals steeds is de grotere vraag of landen als Irak en Syrië erin zullen slagen om de frustraties van de sunnitische bevolking weg te nemen die een voedingsbodem zijn voor extremisme.

Als Assad in Syrië blijft aansturen op een totale overwinning, zonder concessies aan de sunnitische rebellen die strijden tegen zijn bewind, kan een fundamentalistische groep als Jabhat Fatah al-Sham daar zijn voordeel mee doen. Dat heeft wel officieel de banden met Al-Qaeda verbroken, maar is niet ineens seculier geworden.

In Irak heerst nu eensgezindheid in de strijd tegen IS. Maar die kan omslaan wanneer de gezamenlijke vijand wegvalt en oude rancunes weer de kop opsteken.

Zowel in Syrië als in Irak wordt daarom gepraat over sektarische opdeling. In Irak waren de sunnieten altijd tegen federalisering – als minderheid met weinig olie hadden ze daar geen belang bij – maar nu zijn bijna alle sunnitische politici vragende partij voor meer zelfbestuur.

In Syrië is het nog te vroeg om over vrede te praten. Nieuwe factoren maken de toekomst moeilijk voorspelbaar. Wat betekent de bromance tussen Erdogan en Poetin voor de Syrische rebellen? Wat gebeurt er met de Koerden als IS verslagen is? Gaat Amerika hen opnieuw dumpen om de lieve vrede met Turkije te bewaren? En wat is Donald Trump verder van plan?

Turkije Terreur én een recessie Turkije maakt zich op voor een zeer turbulent jaar. De aanslagen in Istanbul en Izmir maakten nog eens duidelijk hoe groot de terreurdreiging er is. Het gevaar komt zowel van Islamitische Staat als van Koerdische guerrillero’s. En dan is er nog de beweging van imam Fethullah Gülen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup van 15 juli. De massale zuiveringen die daarop volgden, hebben het leger en de politie danig verzwakt. Daarbij dreigt Turkije in een economische recessie te belanden. In deze sfeer van angst en wantrouwen wil president Erdogan een ingrijpende grondwetswijziging doorvoeren om zichzelf meer macht te geven. Hierover zal waarschijnlijk in het voorjaar een referendum worden gehouden. Ondanks alle problemen lijkt hij genoeg steun daarvoor te hebben.



Saoedi-Arabië Crisis door olieprijs Saoedi-Arabië zit in een diepe crisis. De lage olieprijs sloeg een gat in de begroting en maakt het oude economische model onhoudbaar. ’s Werelds grootste olie-exporteur moest vorig jaar zelfs geld lenen op de internationale kapitaalmarkt. Om af te kicken van de ‘olieverslaving’ heeft de jonge prins Mohammed bin Salman, zoon van de koning, een ambitieus plan voor hervormingen opgesteld. Maar onzeker is of het zal slagen. Heeft het land genoeg goede arbeidskrachten? Pikt de bevolking het als er wordt gesneden in de subsidies? Accepteren de duizenden prinsen het als hun privileges worden ingeperkt? (TB)

Jemen Uit het zicht gaat de oorlog door Ruim tienduizend mensen zijn al gesneuveld in de oorlog in Jemen. Van de 26 miljoen inwoners zijn er 21 miljoen afhankelijk van noodhulp. Maar de oorlog krijgt amper aandacht, deels omdat journalisten moeilijk het land binnenkomen. De toegang ertoe wordt gecontroleerd door Saoedi-Arabië, dat er met westerse hulp sinds maart 2015 voornamelijk een luchtoorlog uitvecht ter ondersteuning van de regering in Aden. De hoofdstad Sana’a en het westen zijn in handen van opstandige Houthi’s. Zij zijn verwant aan de shi’ieten, en Saoedi-Arabië beschuldigt het shi’itische Iran ervan hen te steunen. Iran ontkent dit. (GVL)

Egypte Recept voor sociale onrust Het grootste land in de Arabische wereld heeft een zwaar jaar achter de rug. De politieke situatie is stabiel – met dank aan de brute repressie – maar de economische situatie is catastrofaal. In november 2016 kreeg Egypte een noodlening van 12 miljard dollar van het IMF over drie jaar. Maar daarvoor waren pijnlijke maatregelen nodig: het pond werd losgekoppeld van de dollar – die gelijk de helft van zijn waarde verloor – er kwam een BTW van 13 procent en de subsidie op brandstof werd teruggeschroefd. Het lagere pond maakt een vakantie in Egypte goedkoper. Maar de terreurdreiging door IS in de Sinaï blijft een rem op het toerisme. Nieuwe sociale onrust lijkt in 2017 haast onvermijdelijk. (GVL)