‘Aanslagpleger Istanbul waarschijnlijk een Oeigoer’

De schutter die op nieuwjaarsnacht in de populaire club Reina in Istanbul 39 mensen doodschoot is waarschijnlijk een etnische Oeigoer. Dat zegt de Turkse vicepremier Veysi Kaynak in een interview met televisiezender A Haber.

De Oeigoeren zijn een Turkse, islamitische minderheid in Centraal-Azië en in de West-Chinese provincie Xinjiang. Het is bekend dat een aantal Oeigoeren zich heeft aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat. Afgelopen maandag heeft de terreurbeweging de aanslag opgeëist. Ze kozen voor club Reina omdat daar “christenen hun heidense feest vierden”.

Onbekend of de man afkomstig is uit Kirgizië

Eerder melden Turkse media dat een 28-jarige man uit Kirgizië verantwoordelijk zou zijn voor de aanslag. Later bleek de betreffende man niets met de aanslag te maken had. Het is onbekend of de Oeigoer afkomstig is uit Kirgizië.

De Turkse vicepremier Kaynak liet verder weten dat de autoriteiten zijn mogelijke verblijfplaatsen in beeld hebben gebracht. De schutter heeft alleen gehandeld, maar zou geholpen zijn door anderen. De aanslagpleger gebruikte bij de aanslag een automatisch wapen en gooide verdovingsgranaten in de club om zijn wapen te herladen. Uit zijn optreden zou blijken dat hij veel militaire ervaring heeft. Hij wist in de chaos te ontkomen.

Verdachten opgepakt in Selimpasa en Izmir

De Turkse politie heeft in de afgelopen dagen ten minste 36 mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag. Op donderdag werd een appartementencomplex in Selimpasa, een kustplaats ten westen van Istanbul, doorzocht. Een onbekend aantal etnische Oeigoeren werd aangehouden.

Een dag eerder werden er twintig sympatisanten van IS aangehouden in de Turkse havenstad Izmir. Zij zijn afkomstig uit Centraal-Azië en Noord-Afrika. Bij deze invallen werden vervalste paspoorten, mobiele telefoons, nachtkijkers en GPS-apparatuur in beslag genomen.

Een overzicht van aanslagen in Turkije sinds 2015

Een vijftal aanslagen met met minder dan vijf doden of tien gewonden zijn weggelaten.