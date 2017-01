Grootste ijssculpturenfestival ter wereld geopend

Donderdag is de eerste dag van het sneeuw- en ijsfestival in Harbin, in de noordoostelijke Chinese provincie Mantsjoerije. Het grootste ijssculpturenfestival ter wereld trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. De 33ste editie van het festival werd geopend met een duik van vierhonderd zwemmers in het ijzige water van de Songhua-rivier in de Siberische stad. Veel Chinese ouderen doen aan zwemmen in ijswater, omdat ze geloven dat dit goed is voor de gezondheid. De sculpturen zijn tot eind februari te bewonderen.