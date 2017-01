Twee doden bij explosie Turkse stad Izmir, mogelijke daders neergeschoten

Bij een bomaanslag voor een rechtbank in de Turkse stad Izmir zijn donderdagmiddag twee doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de gouverneur van de regio Izmir. Twee aanslagplegers zijn volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu in een vuurgevecht neergeschoten, een derde zou voortvluchtig zijn. Ook vielen er vijf gewonden, waarvan sommigen in kritieke toestand zijn.

De autobom zou zijn ontploft voor de ingang voor rechters van het gerechtsgebouw in Izmir, de derde stad van het land aan de westkust van Turkije. Volgens de gouverneur brak er al een vuurgevecht uit met de politie voordat de bom ontplofte. De aanslagplegers waren gewapend met kalashnikovs en granaten.

De slachtoffers zijn een medewerker van de rechtbank en een Turkse politieman. In eerste instantie was er slechts sprake van gewonden.

Turkije kampt de laatste maanden met veel aanslagen, van enerzijds IS-strijders en anderzijds Koerdische strijders. In de nieuwjaarsnacht schoot een terrorist 39 mensen dood in een club in Istanbul. De aanslag werd opgeëist door IS.