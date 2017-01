‘Gekte’ op de huizenmarkt houdt aan

Nooit waren de huizen in Rotterdam zo in trek als nu, zegt makelaar Jasper Kuijs van Ooms Makelaardij. „Kopers die meteen het geld op tafel kunnen leggen maken de meeste kans. Anderen vissen achter het net”, zegt Kuijs.

Tegenwoordig wachten verkopende huiseigenaren niet meer tot iemand eens een keer reageert op een advertentie op een huizenwebsite zoals Funda. Ze organiseren liever een open dag waar soms wel zestig man op af komt.

„Meestal heb je dan wel een stuk of zeven, acht geïnteresseerden die aan het einde van de dag een bod doen. Degene die het hoogste biedt en meteen een koopcontract kan afsluiten, krijgt het meestal”, stelt Kuijs.

Vaak gaat het om kopers die eigen geld in het pand steken en niet alleen afhankelijk zijn van de hypotheek bij de bank. „Maar je ziet ook vaak dat kopers meer bij de bank mogen lenen dan ze voor het huis uit gaan geven. Die mensen nemen het risico gewoon: ze tekenen voordat de bank akkoord gegeven heeft omdat ze ruim onder het maximaal te lenen bedrag zitten.”

Is er sprake van hysterie op de Rotterdamse huizenmarkt? Kuijs: „Wij zeggen dat er sprake is van totale gekte.”

Het huizen in het centrum en de daaromheen liggende straten gaan het hardst. De prijzen zijn daar afgelopen jaar soms wel met 25 procent gestegen, zegt Kuijs. „Neem de appartementen in de wolkenkrabber Calypso, tegenover het Centraal Station. Die trekken Amsterdammers, die voor veel minder geld dan in Amsterdam een hoogwaardige woning kunnen kopen. Omdat ze dicht bij het station zitten, zijn ze met de hogesnelheidstrein binnen korte tijd in Amsterdam.”

Wie wil er niet weten wat er in zijn stad gaat gebeuren? Welke evenementen er aankomen, waar aan de infrastructuur wordt gewerkt, welke bouwprojecten van start gaan. Waar u plezier aan gaat hebben en waar u last van kunt krijgen. Maar ook politieke ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de stad, zoals de controverse rond de milieuzone voor oude dieselauto’s of de kwestie rond gemeentelijke wietteelt. Dit zijn meteen ook thema’s met mogelijke landelijke gevolgen en daarom van des te meer gewicht. De redactie van de Rotterdambijlage selecteerde tien onderwerpen (pagina 3, 4 en 5) die ertoe doen voor Rotterdam en de Rotterdammers en gidst u aldus door 2017. Niet om te voorspellen, maar om te informeren. Zodat u beter bent voorbereid.

Gave stad

De positieve ontwikkeling van de huizenmarkt is er al sinds eind 2012, zegt Kuijs. „De opleving is begonnen met de nieuwbouwprojecten, die lopen ontzettend goed. Wij verkochten de appartementen in de Calypso nadat er een daling van de markt geweest was. Toen waren dat scherpe prijzen, de verkoop ging veel sneller dan we verwachtten. Maar in 2013 en 2014 kregen we de appartementen in de Markthal en het Timmerhuis. Die zijn allemaal voor de oplevering al verkocht. Dat hebben we voor het laatst gezien in 2006.”

Op dit moment is de stad booming. „Dezelfde mensen die vroeger zeiden: ‘Huh, Rotterdam, waarom woon je daar?’ zeggen nu: ‘Rotterdam, wat een gave stad’.” Een grote groep mensen van buiten de stad heeft Rotterdam geaccepteerd als woonstad nu het imago in de lift zit.

Het effect is dat een aantal wijken aantrekkelijk is geworden voor gezinnen waardoor de prijzen daar stijgen, met zo’n 5 tot 10 procent in het afgelopen jaar. „In Rotterdam-West zie je de zogenaamde nieuwe bakfietswijken ontstaan. De mensen zetten daar stoeltjes en bankjes op de stoep, de kinderen spelen er op straat.”

Je hoort soms wel eens dat er te weinig huizen voor gezinnen in Rotterdam zijn, maar dat is niet zo, volgens Kuijs. „Blijdorp in Rotterdam-Noord is natuurlijk heel erg geliefd vanwege de sfeer. Maar als stelletjes na een paar jaar kinderen krijgen willen ze vaak toch een huis met een tuin hebben. Katendrecht is voor velen van hen een trekpleister: er is weinig verkeer, en je hebt er geweldige restaurants. Als je van een wat rauwer stukje Rotterdam houdt kies je dat. Je kunt daar prima wonen. Anderen gaan naar Park Zestienhoven. Dat is meer huisje boompje beestje, een Vinex-achtige wijk.

NRC kijkt vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen Rotterdam is na Amsterdam de snelst groeiende stad van Nederland. Oorzaak is dat steeds meer mensen naar Rotterdam trekken, blijkt uit cijfers van het CBS over 2016. Afgelopen jaar groeide het aantal inwoners met 13,2 procent tegen 0,1 procent in 2012, een dieptepunt. Meteen daarna trok het aantal inwoners weer aan met 3,3 procent in 2013, 8,6 procent in 2014 en 9,5 procent in 2015. In totaal kreeg Rotterdam er afgelopen jaar per saldo ruim 8.000 inwoners bij. Het grootste deel daarvan, 5.550 inwoners, verhuisde naar de Maasstad vanuit het buitenland. Andere oorzaak van de groei is dat het aantal in Rotterdam geboren baby’s het aantal overledenen in 2016 met 2.231 overtrof. Als enige van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) trok Rotterdam meer inwoners (457) uit andere gemeentes in Nederland dan er vertrokken.

Buiten dat zijn er genoeg andere mogelijkheden zoals de Mullerpier, de Lloydpier, Prinsenland en Kralingen. De verkoop van huizen in die gebieden gaat ook heel erg goed. Alleen wil de gemeente dat er ook meer gezinnen in het centrum van de stad komen wonen. Daar heb je inderdaad wel wat minder woningen die daarvoor geschikt zijn.”

De stijging van de huizenprijzen in Rotterdam komt ook doordat de Nederlandse economie aantrekt en de mensen weer vaker een huis durven te kopen. „Veel kopers hadden een huis dat ‘onder water’ stond en konden het daardoor niet verkopen. Anderen kregen geen lening bij de bank en weer anderen durfden de stap niet te nemen. Je ziet nu dat de mensen die gewacht hebben, gespaard hebben. Tegelijkertijd zijn de banken makkelijker met het verstrekken van hypotheekleningen en is de rente historisch laag. Dat maakt het allemaal makkelijker om te lenen en een nieuw huis te kopen.”

De vraag is of de prijzen van de huizen in 2017 nog harder omhoog gaan. Kuijs denkt van niet. „De meeste mensen die gewacht hebben met het kopen van een huis, hebben dat vorig jaar gedaan. Maar aan de andere kant zien we wel een toename van het aantal particuliere beleggers dat een huis koopt om te verhuren. Het is voor hen een betere investering dan hun geld op een spaarrekening zetten bij de bank omdat de rente zo laag is.”

Al met al verwacht Kuijs dat de prijzen in Rotterdam dit jaar verder stijgen, met 5 tot 10 procent. „Dat is nog steeds heel veel.” Een van de oorzaken is dat de huizen in Rotterdam heel erg lang ondergewaardeerd waren. Nu de stad bovenaan alle lijstjes van populaire bestemmingen in nationale en internationale media prijkt, heeft een correctie plaats.