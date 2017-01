Eigenaar Wang moet ADO Den Haag bijna 2,5 miljoen betalen

Eigenaar Wang Hui moet ADO Den Haag 2,47 miljoen euro te betalen. Dat is donderdag door de rechtbank in Den Haag bepaald nadat de club een kort geding daarover had aangespannen tegen de grootaandeelhouder en zijn bedrijf United Vansen. ADO eiste daarin dat Wang het eerder toegezegde geld alsnog overmaakt en de rechter gaf de club daarin gelijk.

Wang beloofde vorig jaar om het geld in drie termijnen te betalen. Dat gebeurde echter niet. Inmiddels is het bedrag opgelopen - inclusief rente en kosten - tot bijna 2,5 miljoen. Ook wil de club dat Wang de door hen voorgeschoten verblijfs- en reiskosten terugbetaalt.

Bij een inhoudelijke behandeling van de zaak om het geld, een week geleden, bleven de grootaandeelhouder en zijn advocatenteam echter weg. De zitting was daarom al na vijf minuten afgelopen. Donderdag stelde dat de rechter dat weliswaar niet is vastgesteld dat United Vansen de dagvaarding ook heeft ontvangen, maar wel in een eerdere zaak voor de ondernemingskamer heeft laten weten van het kort geding af te weten.

Crisis bij ADO

ADO kampt met een liquiditeitstekort en is onlangs door de licentiecommissie van voetbalbond KNVB in de zorgwekkende categorie 1 geplaatst. De club moet voor 1 februari een sluitende begroting indienen, anders dreigen nieuwe sancties. Zo behoren een geldboete en het ontnemen van de proflicentie tot de mogelijkheden.

Belangrijk is daarom ook dat de rechtbank bepaalde dat van een eventuele beroepszaak geen opschortende werking uitgaat. Dat betekent dat ADO het geld per direct kan opeisen, ook als Wang de uitspraak aanvecht. Of hij daadwerkelijk in beroep gaat, is nog niet duidelijk.

Eerder al besloot de ondernemingskamer in Amsterdam dat Wang voorlopig geschorst wordt als voorzitter van de raad van commissarissen. Hij mag daarbij wel aanblijven, maar verloor zijn stemrecht. De Chinees wilde twee Nederlandse commissarissen vervangen door twee Chinezen. Ook is United Vansen het beheer over de aandelen tijdelijk kwijt. Wang heeft daarmee de facto niets meer te zeggen over de club.

Lees meer over de crisis bij ADO: Een zeldzame inkijk in de chaos bij ADO Den Haag