Dit zijn de rijzende sterren van 2017

Saman Amini: Acteur, zanger en theatermaker Saman Amini (1989) wil vooral meewerken aan theaterstukken en films die naar zijn gevoel „maatschappelijke urgentie” hebben. Zijn voorliefde voor actuele thema’s zorgde ervoor dat hij – hoewel hij slechts twee jaar geleden afstudeerde aan de Toneelacademie Maastricht – afgelopen jaar in meerdere spraakmakende voorstellingen stond. Lees het hele artikel: ’Ik ontdekte dat ik mensen kon raken met tekst’

Ena Sendijarevic: Filmmaker Met haar korte film ‘Import’ oogstte de Nederlands-Bosnische filmmaker Ena Sendijarevic veel lof. De film werd afgelopen jaar geselecteerd voor Quinzaine des Realisateurs, het artistieke nevenprogramma van het filmfestival van Cannes. Hij was daarnaast de Nederlandse inzending voor de Oscar voor korte film en speelde op meer dan zestig internationale filmfestivals. Nu schrijft ze aan het scenario voor haar eerste lange film. Lees het hele artikel: ‘De wereld is niet zo zwart-wit’

Jan Postma: Schrijver Jan Postma (1985) is naast zijn redacteurschap bij De Groene Amsterdammer ook essayist voor De Gids en Das Magazin. Hij debuteert komend voorjaar bij uitgeverij DasMag met vijftien essays, die zich volgens Postma ergens ophouden in het gebied tussen persoonlijk (hij besteedt aandacht aan de kwestie (al dan niet samenwonen) en beschouwelijk (literatuur, beeldende kunst en fotografie). Lees het hele artikel: ‘Ik balanceer tussen ironie en ernst’

Ron Gallo: Muzikant De Amerikaan Ron Gallo is een rockster in de dop, met zijn dylaneske kapsel en zang die alle kanten uit schiet, van berustend tot hysterisch en van uitbundig galmend tot ingetogen melodieus. Zijn tweede album ‘Heavy Meta’ heeft het allemaal: sterke songs, indringende teksten, vlammend gitaarspel. Zijn eerste soloalbum Ronny uit 2014 klonk braver. Harry Nilsson was toen zijn rolmodel als songschrijver; nu is er meer van de invloed van Iggy & The Stooges en Minor Threat in zijn muziek gekropen. Lees het hele artikel: ‘Ik geef het publiek chaos’

Altin Gün: Rockband Turkse psych-rock uit de jaren 60 en 70 , met sterren als Selda en Erkin Koray, wint sinds enkele jaren aan populariteit bij een westers publiek. Leden van Jacco Gardner, Jungle By Night en twee Turks-Nederlandse zangers spelen psychedelische volksmuziek. Na één officieel optreden is de psychedelische rockband Altin Gün al veelgevraagd. Op basis van wat rommelige videos en het enthousiasme op sociale media is de band al geboekt voor Nederlandse festivals als Grasnapolsky en Beaches Brew, maar ook grotere festivals hebben interesse, evenals bookers uit Frankrijk, België en Engeland. Lees het hele artikel: Turks goud

Jayda G: Dj Vancouver bracht het afgelopen jaar een zonovergoten housegeluid voort. Een van de nieuwe sterren is dj Jayda G. Ze verscheen afgelopen jaar op de radar van blogs en pers door haar set voor Boilerroom in Londen, waarin ze classics van Donna Summer en Jocelyn Brown met tropische groove, strijkers en r&b vermengde tot een warme flow. Jayda G wil good vibes verspreiden en dat hoor je in haar sets. Lees het hele artikel: Warme house uit Canada

Alexander Warenberg: Cellist Cellist Alexander Warenberg won onlangs het concours van de Cello Biënnale en studeert nu aan de net geopende, zeer elitaire Barenboim Akademie in Berlijn. „Ik koos die opleiding omdat Berlijn een fantastische stad is en ik na tien geweldige jaren bij Monique Bartels heel graag les wilde van Frans Helmerson”, zegt hij. Helmerson onderwees óók Truls Mork, en volgens Warenberg is er niemand die zo kleurrijk, gedifferentieerd en meteen herkenbaar cello speelt als Mork, „behalve Rostropovitsj en Daniil Shafran”. Lees het hele artikel: ‘Filosofieles maakt mijn cellospel rijker’

Celine Cairo: Zangeres Hervonden levenslust, zo omschrijft zangeres Celine Cairo (26) de drijfveer voor haar net verschenen debuutalbum ‘Free Fall’. Met dit album maakt de getalenteerde zangeres kans om door te breken: de dromerige, licht melancholieke indiepop met akoestische instrumenten, elektronische drumsamples en synthesizers toont meer persoonlijkheid. Volgende week staat Cairo op Noorderslag. Lees het hele artikel: ‘Loslaten om tot iets nieuws te komen’