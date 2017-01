China steekt 340 miljard euro in schone energie

De Chinese overheid bereidt een plan voor om de komende vier jaar fors te investeren in duurzame energie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een ‘blauwdruk’ van de Nationale Energie Administratie (NEA) van China.

In totaal gaat het om omgerekend zo’n 340 miljard euro. De grootste energiemarkt ter wereld zou daarmee sneller afstand nemen van de zwaarvervuilende kolencentrales waar het land nu nog grotendeels op draait.

De investering moet meer dan 13 miljoen nieuwe banen opleveren in de groeiende industrie rond duurzame energie, waartoe de Chinese overheid overigens ook kernenergie rekent.

De NEA is een bestuurlijke dienst van de regering. De blauwdruk is nog geen definitief beleidsplan, maar een doorrekening van de benodigde investeringen om eerder gestelde klimaat- en energiedoelen te halen, zoals de doelstellingen van het klimaatakkoord uit Parijs.

Lees ook: China loopt voorop bij energiebesparing

In dat akkoord spraken de ondertekenaars af om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en bij voorkeur tot 1,5 graad, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot bijna nul in 2050.

Gele deken van smog

Foto AFP

De publicatie komt na weken van uitzonderlijk slechte luchtkwaliteit en smog in Chinese steden. Het nationale centrum voor meteorologie waarschuwde woensdag dat in veel grote steden, waaronder Beijing, door smog en mist het zicht slechts 50 meter is. De druk op de regering om daar wat aan te doen, neemt sterk toe. De NEA geeft nog geen details over waar de 340 miljard vandaan moet komen.

De Chinese overheid hoopt met de investering bovendien de eigen, snelgroeiende industrie rond duurzame energie een impuls te geven. Chinese bedrijven investeren de laatste tijd fors in zonne-energie, waterkrachtcentrales, kerncentrales en windmolenparken.

Het staatsbedrijf Three Gorges Group breidt bijvoorbeeld sterk uit buiten China, terwijl veel westerse energiebedrijven volgens Reuters juist voorzichtig zijn met investeringen.

Volgens cijfers van de NEA moet in 2020 zeker de helft van de nieuwe energiebronnen in China duurzaam zijn. Maar omdat er tegelijkertijd ook nog fossiele energiecentrales worden bijgebouwd, zal tegen die tijd nog slechts 15 procent van de Chinese energieconsumptie duurzaam zijn.

Een van de mooiste voorbeelden:



Het plan van de NEA komt na jaren van sterke prijsdalingen en snelle technologische ontwikkelingen in zonne-energie. De kosten voor grootschalige zonne-energieparken zijn sinds 2010 bijna gehalveerd. In 2016 werd China mede dankzij eerdere investeringen de grootste producent van zonne-energie ter wereld.

Ook omdat aankomend president Donald Trump van de Verenigde Staten heeft aangekondigd juist weer in kolencentrales te willen investeren, ziet China zijn kans schoon om internationaal een grotere rol te spelen in de opwekking van duurzame energie.