Man die tas richting Tweede Kamer gooide opgepakt

Het Binnenhof en de omgeving van de Tweede Kamer zijn donderdag korte tijd ontruimd en afgezet geweest nadat een man een tas richting een ingang van de Tweede Kamer had gegooid. Een 59-jarige verwarde man is aangehouden en in de tas is niets aangetroffen, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Door de marechaussee werd kort voor de arrestatie een waarschuwingsschot gelost. Volgens de politie raakte de verdachte door het schot gewond, maar dit bleek niet te kloppen. De man meldde zich donderdagmiddag eerder op het politiebureau, omdat er iets niet zou kloppen met zijn uitkering. Toen de man het bureau verliet, liep hij richting het Binnenhof waar hij vervolgens de tas richting een ingang van de Kamer gooide.

Inmiddels is het grootste deel van het Binnenhof en de omgeving weer vrijgegeven, maar blijft bij de ingang van de Kamer een stuk van het Plein afgezet.

De politie en brandweer rukten na het incident met veel materieel uit en zetten het gebied rond de Tweede Kamer na het incident af met linten. Daardoor kon niemand het gebouw van de Tweede Kamer nog in of uit. Het Tweede Kamergebouw werd “uit voorzorg” afgezet, meldde de Kamer zelf. Politiemensen en marechaussees liepen met automatische wapens rond het gebouw, een politiehelikopter vloog rond.

Peter Valstar, de politiek assistent van minister van Defensie Hennis, twitterde foto’s van het incident. Volgens Valstar was tijdens de arrestatie van de man een harde knal te horen en was de man aan het schreeuwen:

Onze verslaggever Christiaan Pelgrim maakte foto’s van de afzettingen: