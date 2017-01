Bestseller over Thomas Dekker wellicht aangepast

De bestseller Thomas Dekker, mijn gevecht, over het leven van Dekker als wielerprof, wordt mogelijk aangepast. Schrijver van het boek Thijs Zonneveld en Dekkers oud-manager Jacques Hanegraaf gaan het gesprek aan over betwiste passages uit het boek. Dat is de voorlopige uitkomst van een kort geding dat Hanegraaf heeft aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam.

In het boek staat dat Hanegraaf Dekker in het begin van zijn wielerloopbaan aanspoorde tot het gebruiken van doping, om zo te kunnen meedoen aan de top. Hanegraaf zou Dekker in contact hebben gebracht met Eufemiano Fuentes, de Spaanse arts die inmiddels bekendstaat als spil in een internationaal dopingnetwerk. Hanegraaf zou Fuentes ook zelf hebben bezocht.

Dekker werd in 2009 wegens dopinggebruik twee jaar geschorst.

Hanegraaf ontkent de passages uit het boek ten stelligste. Ook een andere passage, dat hij zélf met doping zou hebben geëxperimenteerd toen hij in de jaren tachtig en negentig zelf profwielrenner was, verwerpt hij. De mogelijkheid die Zonneveld hem bood om te reageren op de passages – de wederhoor – was volgens Hanegraaf bovendien „uiterst beperkt”. Daarom spande hij de zaak aan. Inzet: een verbod op het in de handel brengen van nieuwe drukken van het boek in de huidige vorm. Het boek nadert zijn vijfde druk en er zijn 60.000 exemplaren van verkocht, zo meldde uitgeverij Overamstel ter zitting.

De advocaat van Zonneveld, Sander Dikhoff, betoogde dat zijn cliënt Hanegraaf juist wél gelegenheid tot wederhoor had geboden, maar dat Hanegraaf een telefoongesprek daarover zelf afkapte. Hanegraaf volstond, aldus de advocaat, met het ontkennen van het leggen van contact tussen Dekker en Fuentes. Dat nam Zonneveld vervolgens op in het nawoord van het boek.

Toen de rechter vroeg of beide partijen alsnog met elkaar in gesprek wilden over de inhoud van het boek, luidde het antwoord na een korte bedenktijd ja. Op 19 januari wordt duidelijk of Zonneveld en Hanegraaf en hun advocaten er onderling uitkomen. Zo niet, dan zal de rechter daarna alsnog een vonnis voorbereiden.