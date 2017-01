VS zetten zoon Osama bin Laden op terreurlijst

Hamza bin Laden, de zoon van de in 2011 gedode Osama bin Laden, is door de Amerikaanse regering op een terreurlijst gezet. Er zouden aanwijzingen zijn dat hij terroristische daden zou willen plegen en daarbij het leven van Amerikaanse burgers in gevaar zou brengen, aldus persbureau AP.

Hamza bin Laden werd in 2014 benoemd tot Al-Qaedalid door de opvolger van zijn vader, Ayman al-Zawahiri. Volgens Amerika riep de zoon van Bin Laden in 2015 in een audioboodschap op tot terrorisme in westerse landen.

In een andere boodschap -in 2016 opgenomen- riep hij op tot aanslagen in de Verenigde Staten. Hamza zei dat Amerikaanse burgers thuis en op straat aangevallen zouden worden.

‘Vredesambassadeur’

Osama bin Laden liet in 2011 twintig kinderen na. Omar bin Laden, een van zijn kinderen, riep in 2008 nog op tot vrede. Hij zei “vredesambassadeur” te willen worden voor moslims en het Westen.

Omar leefde tot 2000 met zijn vader en zijn familie in Afghanistan, maar vertrok toen naar Saoedi-Arabië. Daar leidt hij een bouwonderneming die verbonden is met de Binladen Group, het bouwconglomeraat dat zijn grootvader oprichtte.