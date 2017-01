Zelfs van de kerstwens maakte Rutte politiek

Lamyae Aharouay werkt als redacteur bij BNR. @LamyaeA

Dat de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen grotendeels over identiteit zullen gaan is inmiddels een feit. Dat het er flink populistisch en beneden de gordel aan toe zal gaan en dat politici met een half oog naar de manier van campagnevoeren in de VS zullen kijken, mag ook geen verrassing heten.

Maar tjongejongejonge, zullen we wel proberen het niveau enigszins hoog te houden alsjeblieft?

Ik ben nog op mijn handen gaan zitten toen de christelijke partijen minister Koenders Kamervragen stelden over de kerstkaart van de Nederlandse ambassade in Berlijn. U weet wel, toen de zelfbenoemde voorvechters van De Nederlandse Cultuur wilden weten of het klopt dat de ambassade ‘slechts nieuwjaarswensen verstuurde naar contacten en relaties, en geen Kerstwensen.’

„Waarom heeft de ambassade elke verwijzing naar Kerstmis gemeden? Is dit voor het eerst? Bent u bereid te stoppen met deze politieke correctheid en weer als vanouds kerstwensen uit te doen gaan vanuit ambassades? Zo nee, waarom niet?’’ Uiteindelijk bleek uit de antwoorden van Koenders dat de ambassadeur zelf een boodschap had toegevoegd die wel aan de maatstaven van de SGP, het CDA en de ChristenUnie voldoet.

Dikke kans dat de Bezorgde Burger nooit een kerstkaart van de Berlijnse ambassade heeft gezien of zal zien, maar als De Bezorgde Burger er nu nog geen probleem in ziet dan zijn er blijkbaar altijd wel partijen bereid om er een probleem van te maken.

Suf, goedkoop, doorzichtig

De premier moet het gevoel hebben gehad rechts ingehaald te worden en probeerde de cultuurridders te overtreffen door moeiteloos mee te varen met de onbewezen stelling dat Kerst in Nederland onder druk staat. In de wakkere krant van Nederland liet hij in zijn eindejaarsinterview optekenen dat hij gewoon op kerstvakantie gaat en Kerst viert. Dat herhaalde hij in een onbedoeld werkelijk hilarische aflevering van het vrijdagse Gesprek met de minister-president bij de NOS. Blijkbaar had interviewer Pim van Galen in het voorgesprek de woorden prettige feestdagen durven uitspreken – de cultuurbarbaar – en Rutte nam zijn podium om dit krankzinnige land in wording eens flink de les te gaan lezen. „Ik wens mensen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar (..) Mensen krijgen soms het gevoel dat ze zich moeten schamen voor de Nederlandse cultuur. Voor Zwarte Piet, voor de kerstdagen. Ik heb daar in toenemende mate moeite mee, daar moeten we mee oppassen.”

De blik in zijn ogen deed me denken aan die van de fractievoorzitter van zijn partij, Halbe Zijlstra, toen hij bij Pauw uitlegde waarom RTL het Sinterklaasfeest had vermoord door de Pieten aan te passen. Toen het besproken werd tijdens de fractievergadering leek het nog een goed idee, maar nu ze het zo hardop uit moesten spreken bleek het eigenlijk best wel suf.

Ja, dat is het. Suf, goedkoop, doorzichtig en de belangrijke discussie over identiteit onwaardig. Rutte zegt dat hij vindt dat de campagne ook over identiteit moet gaan, om vervolgens te klagen over een NPO-spotje waarin het woordje Kerst niet gebruikt wordt. In plaats van zich los te maken van de gemakzucht waarmee de ingewikkelde identiteitsdiscussie gereduceerd wordt tot behapbare brokjes die op zichzelf nergens over gaan maar waar je wel lekkere oneliners op los kan laten, gaan politici erin mee. Over ongeveer drie maanden mogen we stemmen. Zet u schrap voor een absurdistisch theater waarin politici de meest gekke kunstjes uithalen om een inhoudelijke discussie te vermijden.