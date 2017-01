Weduwe omgekomen arrestant Maastricht doet aangifte

De weduwe van de 35-jarige Macedoniër die op 20 december in Maastricht tijdens een arrestatie om het leven kwam, heeft aangifte gedaan van moord of doodslag. Dat bevestigt de advocaat van de vrouw woensdag na berichtgeving in de krant De Limburger. De aangifte is gedaan op 29 december 2016 en is gericht tegen iedereen die op 20 december geweld heeft gebruikt tegen de man, aldus advocaat Hakan Külcü.

Bekim Hasani overleed 20 december na een worsteling in een winkelcentrum, waarbij agenten van politie en marechaussee, evenals burgers betrokken waren. De weduwe van Hasani stelt op basis van getuigenverklaringen dat de politie gebruik heeft gemaakt van een nekklem. Volgens Külcü heeft de politie tegen de weduwe na het incident ook zelf gezegd dat er gebruik is gemaakt van een nekklem.

Na de dood van de man ontkende de politie tegen de media dat bij de arrestatie door politieagenten verwurging was toegepast. De politie Limburg wil woensdag niet reageren op de aangifte omdat het onderzoek door de Rijksrecherche nog loopt.

De weduwe van Hasani vertelt in De Limburger dat de man sinds zijn terugkeer uit thuisland Macedonië sinds enkele maanden leed aan waandenkbeelden. Volgens de advocaat waren zijn psychische problemen duidelijk waar te nemen bij contact met de man. De vrouw zegt op 18 december meerdere malen de politie te hebben gebeld om hem op te laten nemen. De politie zou hem uiteindelijk opgepakt hebben, maar hem een dag later alweer weg hebben gestuurd met een zogenaamd terugkeerbesluit. Dat vermeldde dat hij binnen 28 dagen het land uit zou moeten. Weer een dag later vond het incident plaats waarbij de man om het leven kwam.

Hasani had in België vergeefs asiel aangevraagd en verhuisde in 2013 met zijn Nederlandse vrouw naar het Nederlandse Meerssen. In 2016 werd hij door België niettemin uitgewezen.

Nekklem

Het gebruik van de nekklem bij een arrestatie is omstreden sinds de 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez overleed na zijn arrestatie op 27 juni 2015. Henriquez kwam om het leven door een nekklem. In oktober 2016 maakte de politie bekend de training van de nekklem aangepast te hebben. Op de opleidingen zou nadrukkelijker worden ingegaan op het verschil tussen twee soorten nekklemmen, enerzijds de verwurgingstechniek, anderzijds als controletechniek. Ook zou meer aandacht komen voor hoe verwurging kan worden voorkomen.