Voormalig premier Kosovo aangehouden in Frankrijk

Voormalig premier van Kosovo Ramush Haradinaj is woensdag door de Franse autoriteiten gearresteerd op het vliegveld Basel-Mulhouse-Freiburg, vlakbij de Duitse en Zwitserse grens. Tegen hem liep een in 2004 door Servië uitgevaardigd internationaal arrestatiebevel vanwege vermeende oorlogsmisdaden in Kosovo in de periode 1998-1999.

AFP meldt dat Haradinaj werd gearresteerd nadat hij was geland met een vlucht uit de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Frankrijk bekijkt nu of het gaat voldoen aan het uitleveringsverzoek van de Servische autoriteiten. In 2015 werd Haradinaj ook al gearresteerd op verzoek van de Servische autoriteiten, ditmaal in Slovenië, maar werd hij na twee dagen en hevige diplomatieke druk vanuit Kosovo vrijgelaten.

Kosovo heeft zijn arrestatie “onacceptabel” genoemd, schrijft Reuters, en zegt dat het via het ministerie van Buitenlandse zaken er alles aan doet de voormalige regeringsleider vrij te krijgen. Frankrijk geldt als een supporter van de staat Kosovo, dat gesteund door westerse landen in 2008 zijn onafhankelijkheid uitriep.

Militiestrijder

Nadat Servië Kosovo de autonomie ontnam in 1989, begon een guerillabeweging die zich het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK) noemde in de jaren negentig gewelddadig verzet tegen de Serviërs te plegen. Binnen het UÇK richtte Haradinaj samen met zijn broers een eigen militie op, genaamd de Zwarte Adelaars. Servië verdenkt de militie ervan verantwoordelijk te zijn voor de marteling van en moord op tientallen Serviërs en Albanezen die als collaborateurs werden gezien.

Nadat de Kosovo-oorlog eindigde in 1999 ging Haradinaj de politiek in. Hij werd in 2004 als lijsttrekker van zijn partij Alliantie voor de Toekomst (AKK) gekozen als premier, maar moest 96 dagen na zijn beëdiging zijn functie alweer neerleggen nadat hij werd aangeklaagd door het VN-tribunaal in Den Haag voor de misdaden waarvan Servië hem ook verdenkt. Haradinaj werd echter in 2008 van alle 37 aanklachten vrijgesproken, en ook in hoger beroep in 2012 ging hij vrijuit.