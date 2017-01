Voetbal vraagt echte helden

Sport is meer dan voetbal, zoals de nieuwe wereldkampioen darts Michael van Gerwen deze week bewees. Dat zal in het nieuwe jaar zichtbaarder zijn dan ooit. Dat het profvoetbal op zijn retour is gaat nog wat ver. Voetbal is immers een volkssport, met een lange traditie. Het Nederlands elftal weet op grote toernooien altijd weer het legioen te binden – heel Nederland praat mee.

Maar de sportieve resultaten zijn slecht, in het nationale elftal en op clubniveau. Nederland miste het Europees Kampioenschap en zal moeten bikkelen om er straks op het WK in Rusland bij te zijn. Ook de kijkersaantallen bij de Champions League vallen tegen.

Is het de nieuwe zender die de verslaggeving verzorgt? Of is het verzadiging bij het publiek? Op het hoogste sportieve niveau is voetbal door en door verzakelijkt, zoals eind vorig jaar expliciet uit de onthullingen van Football Leaks bleek. De loyaliteit van supporters wordt steeds op de proef gesteld. Of het nu gaat om een disfunctionerende eigenaar als bij ADO Den Haag of de stroom van transfers die niet wijzen op loyaliteit van spelers en clubs. Commercie, belastingtrucs en opgepompte beloningen strijden om voorrang aan de debetzijde van de voetbalsport.

Mogelijk heeft een deel van de voetbalsupporters behoefte aan nieuwe, meer authentieke helden. Feit is dat sporten die in Nederland een klein maar exclusief publiek kenden, recent in populariteit omhoog schoten. Denk aan darts. Denk aan Formule-1 racen. Dankzij het succes van Max Verstappen is de Formule 1 onverwacht een publiekstrekker geworden. Uitblinkers als Verstappen, maar ook Van Gerwen blijken in staat om het publiek in vervoering te brengen en te laten delen in hun successen én hun falen. Zij zijn ook nog eens Néderlandse topsporters.

Je kunt veel van hun sporten zeggen, maar niet dat het op dit moment saai is. Dat speelt schaatsen bijvoorbeeld wél parten, waar Sven Kramer al jaren domineert. Dat speelde autoraces parten toen Michael Schumacher er de keizer van de brullende bolides was.

Voetbal zal ook dit jaar zijn deel van het nieuws krijgen. De 17 miljoen bondscoaches in ons land laten zich straks graag positief verrassen door de clubs of door het nationaal elftal. In Rotterdam zal de gemeente een zakelijke beslissing moeten nemen: wel of geen steun voor de plannen van Feyenoord voor de bouw van zijn nieuwe stadion. Komend voorjaar viert in het wielrennen de Giro d’Italia zijn honderdste editie.

Er is dus meer dan genoeg om naar uit te kijken. De verbreding van de aandacht voor sport buiten alleen voetbal is daarom een verheugende ontwikkeling.