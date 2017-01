Verkoopcijfers autobouwer Tesla vallen iets tegen

De verkoopcijfers van Tesla Motors zijn afgelopen jaar iets tegengevallen. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s leverde 76.230 wagens af. Dat was weliswaar 51 procent meer dan een jaar eerder. Maar daarmee voldeed de onderneming nog altijd net niet aan zijn eigen doelstelling om in 2016 80.000 auto’s aan de man te brengen.

Overigens noemt het bedrijf de verkoopcijfers zelf ‘conservatief’. Tesla rekent in zijn verkoopcijfers alleen de auto’s mee die daadwerkelijk zijn afgeleverd en waarbij al het papierwerk is afgerond. Er zouden volgens Tesla nog eens 2.750 extra auto’s volledig zijn afbetaald, maar door logistieke problemen niet in 2016 zijn afgeleverd.

Ook voor de komende jaren zijn de ambities van Tesla groot - het bedrijf staat daarom bekend. Tesla-baas Elon Musk zei eerder dat hij de productie van zijn bedrijf wil opvoeren tot een half miljoen wagens in 2018. Om dat doel te bereiken zal Tesla de komende twee jaar nog stevig aan de weg moeten timmeren.

Wellicht vertraging bij productie Model 3

Menig analist twijfelt er dan ook aan of Tesla zijn ambities voor 2018 wel waar kan maken. Sommige marktexperts houden er namelijk rekening mee dat Tesla de introductie van zijn nieuwe Model 3, die eigenlijk dit jaar op de markt moet komen, zal gaan uitstellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Tesla een productievertraging bekend moet maken.

De Model 3, een goedkopere aanvulling op de huidige modellen, is de belangrijkste troef van Tesla om de verlangde sterke afzetgroei de komende jaren aan te wakkeren. Er zouden al 400.000 bestellingen zijn voor dit type elektrische auto.

Het aandeel Tesla zakte na de bekendmaking van de verkoopcijfers in de eerste vier uur na het officiële sluiten van de Nasdaq-beurs met zo’n 2 procent, tot 216,99 Amerikaanse dollar.