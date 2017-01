Twee leden VN-vredesmacht gedood na aanval in CAR

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) zijn woensdag twee Marokkaanse militairen van de Verenigde Naties (VN) om het leven gekomen nadat ze onder vuur waren genomen door nog onbekende aanvallers. Twee andere blauwhelmen raakten gewond, schrijft Reuters.

De leden van de VN-vredesmacht escorteerden een colonne brandstofvrachtwagens in het zuidoosten van het land toen er op ze werd geschoten. De aanslagplegers vluchtten weg in de bosjes.

Vredesmissie MINUSCA

De VN-missie in de CAR, MINUSCA geheten, is er sinds 2014 actief. Momenteel zijn 13.000 blauwhelmen in het door strijd verscheurde CAR aanwezig om de vrede te bewaren. In 2013 pleegden islamitische Seleka-rebellen er een staatsgreep die leidde tot gewelddadige vergeldingsacties van Anti-Balaka-milities, die tienduizenden moslims doodden.

Het Seleka-regime is verdreven en sinds februari 2016 is er een nieuwe - door de bevolking gekozen - regering aan de macht. Toch is het geweld er nog niet verdwenen. In oktober braken in het noorden van het land gevechten uit tussen islamitische militanten en VN-hulptroepen, waarbij zeker dertig doden vielen en 57 gewonden.