De Thuiskok: Gehakttaart

VOOR 4 PERSONEN 1 uitje, niet te groot, heel fijn gesnipperd 1 teentje knoflook, heel fijn gesnipperd 100-150 g restgroente, kan van alles zijn 15 g oud brood zonder korstjes 15 g uierverse melk ½ kg gehakt 1 ei, misschien 2 6 g zout 1 el grove mosterd snufje cayennepeper scheutje ketjap, naar wens snufje nootmuskaat olie of boter, om de ui en knoflook in te bakken ½ kg aardappelpuree, groentepuree, of iets anders Nel Schellekens Nel, Van kop-tot-kont-chef Uitgeverij: Terra Lannoo Prijs: €29,99

Nel Schellekens staat bekend om haar bereidingen waarbij ze hele dieren gebruikt. Dat is niet alleen omdat ze vindt dat harten, tongen, wangen en hersenen hartstikke lekker zijn om te eten, maar ook, en misschien nog wel belangrijker, om verspilling tegen te gaan. Dit is een typisch restjesgerecht dat je zelfs nog een dag later koud kunt eten.

Fruit de ui met de knoflook in een beetje olie of boter. Doe de fijngesneden restgroente erbij. Bak een beetje bruin en laat afkoelen.

Week ondertussen het brood in de melk zodat het een papje wordt.

Meng alles behalve de aardappelpuree met het gehakt. Het gehakt moet smeuïg zijn. Voeg als het nodig is een eitje toe.

Verwarm de oven voor op 190 °C. Verdeel het gehakt in twee porties en druk het in gelijke bakvormen. Of maak er twee gelijke ronde schijven van.

Twee mogelijkheden: vooraf de schijven even dichtschroeien of rauw verwerken. Maak een taartje door tussen de twee schijven gehakt aardappelpuree te smeren en de buitenkant ook met puree te bekleden.

Bak in de oven bruin en gaar. Baktijd ca. 15 min. als de schijven zijn dichtgeschroeid. 20-25 min. als ze rauw verwerkt zijn. Tijd afhankelijk van de taartgrootte uiteraard. Dus let op: de kerntemperatuur moet 70 °C zijn.