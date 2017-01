De techniek werkt, toch twijfelen uitgevers over Google’s snelle mobiele pagina’s

Ruim een jaar na de lancering blijkt de door Google ontwikkelde techniek Accelerated Mobile Pages (AMP) precies te doen waar het voor bedoeld is: AMP-pagina’s laden sneller op smartphones en tablets dan gewone webpagina’s. Dankzij de kortere laadtijden haken mobiele lezers minder snel af.

Toch hebben uitgevers kritiek op Google’s snellaadtechniek, blijkt uit een rondgang van The New York Times. Groot bezwaar is dat het webadres (url) van snelle mobiele pagina’s begint met google.com in plaats van de url van het nieuwsmedium. Daardoor kan bij lezers verwarring ontstaan over de herkomst van het artikel. Het is voor The Washington Post reden te stoppen met AMP-artikelen, zo gauw het bedrijf een eigen alternatief heeft ontwikkeld.

Han-Menno Depeweg, digitale uitgever van NRC, herkent het bezwaar. „Lezers bellen om te zeggen dat Google een artikel van ons heeft gestolen, terwijl we het zelf op het platform hebben geplaatst.”

Om de laadtijd te verbeteren staan AMP-artikelen op Google-servers. Daarmee geven uitgevers niet alleen het adres, maar ook een zekere mate van controle uit handen. „Als Google morgen ophoudt te bestaan, zijn de AMP-artikelen weg”, zegt Gert-Jaap Hoekman van NU.nl.

Er zijn meer bezwaren. De techniek maakt het lastiger om het mobiele bezoek te meten en soms moet de vormgeving van artikelen worden aangepast aan de AMP-omgeving.

Toch zijn Nederlandse uitgevers redelijk positief over AMP. Daniel Kegel, Product Director van de Persgroep (AD, de Volkskrant), Trouw, Het Parool): „We zien een neutraal tot licht positief effect op het bezoek, maar wereldschokkend is het niet. Vooral populaire zoekwoorden, zoals ‘Max Verstappen’, leveren nu iets meer bereik op.” Dat komt doordat Google AMP-artikelen bovenaan de zoekresultaten plaatst. Ook presteren advertenties op AMP-pagina’s iets beter, zegt Kegel. „Advertenties worden onder andere afgerekend op ‘viewability’, of zichtbaarheid. Die neemt toe door de snellere laadtijden.” De Persgroep gaat na de Volkskrant ook artikelen van Het Parool en Trouw in het AMP-format aanbieden.

Lichte stijging

Ook Depeweg van NRC merkt een lichte stijging in het verkeer dankzij AMP, al is het lastig om te zeggen hoe groot die toename is. „Zo’n 6 tot 10 procent van het online verkeer loopt via AMP-pagina’s, maar het grootste deel van die lezers was ook onze kant op gekomen als we niet aan AMP hadden meegedaan.” AMP-artikelen vervangen simpelweg reguliere artikelen in Google’s zoekresultaten. Wel, zegt hij, is het een voordeel om bovenaan de zoekresultaten van Google staan. “Van een enorme toename is sowieso geen sprake.”

Hoekman van Nu.nl legt de propositie van Google zo uit: „We zien niet dat het meer lezers oplevert, maar als we niet mee hadden gedaan dan hadden concurrenten bovenaan de zoekresultaten moeten dulden. Dan is de vraag dus: kan je wel zonder?”

Over de veranderde url maakt Hoekman zich weinig zorgen. „Lezers zien aan de vormgeving gewoon dat ze op Nu.nl zitten.” Wel heeft hij kritiek op het blok waarin Google AMP-artikelen toont, dat volgens hem „uitnodigt tot swipen tussen uitgevers.” Hoekman: „Google toont AMP-berichten van verschillende titels vaak in één blok. Hebben lezers een artikel aangeklikt, dan kunnen ze vervolgens naar het AMP-artikel van een concurrent swipen. Dat wil je niet als uitgever: je wil de lezer zo lang mogelijk op jouw site houden.”