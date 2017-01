Snelle benoeming nieuwe EU-ambassadeur voor VK

Premier Theresa May maakte haast en vond binnen een dag een vervanger voor de plotselinge aftreden van de Britse EU-ambassadeur. Sir Ivan Rogers vertrekt, Sir Tim Barrow komt. Met een snelle vervanging probeert May de imagoschade te beperken. Downing Street was niet op de hoogte van het aanstaande vertrek van Rogers en verloor even de regie.

Net als Rogers is Barrow een gelauwerde diplomaat die op de belangrijkste niveaus het Verenigd Koninkrijk heeft vertegenwoordigd. Waar Ivan Rogers drie jaar lang de Britse belangen moest verdedigen ten overstaan van 27 lidstaten en de Europese instellingen, onderhandelde Barrow met het Kremlin. Van 2011 tot 2015 was hij de Britse man in Moskou.

In een tijd van oplopende spanningen, de oorlog in Oekraïne, Russische inmenging in Syrië, was het Barrow die de Britse standpunten in Moskou overbracht. Zijn geduld, uithoudingsvermogen zijn zeker op de proef gesteld. En hij heeft ruime ervaring met politiek uiterst gevoelige dossiers. Op basis van zijn cv lijkt Barrow minder ervaring te hebben met zeer technische en gedetailleerde onderhandelingen over EU-beleidsterreinen. Wel werkte de nu 52-jarige Barrow in Brussel, als eerste secretaris op de Brusselse permanente vertegenwoordiging die hij binnenkort gaat leiden.

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2017

Door een ervaren diplomaat te benoemen negeert Theresa May de oproep van de rechtervleugel van de Conservatieven om iemand te benoemen die geen deel uitmaakte van de buitenlandse dienst en die uitgesproken voorstander van Brexit is. Lagerhuisleden als Jacob Rees-Mogg en Dominic Raab deden woensdag zulke oproepen. Engelse kranten meldden dat minister Boris Johnson van Buitenlandse Zaken, en dus de directe baas van de nieuwe ambassadeur, ook voorstander was een echte Brexiteer in Brussel.

Met de benoeming van Barrow laat May zien dat ze de felle rel die ontstond na het publiekelijk zeer breed uitgemeten vertrek van voorganger Rogers snel wil sussen.

Hoezeer de verhoudingen met Ivan Rogers verstoord waren, bleek uit zijn lange afscheidsbrief die prompt werd gelekt. Rogers toonde zich in zijn afscheidsepistel ontevreden over de aanpak van Theresa May. Hij richt zich tot de Britse diplomaten in Brussel en schrijft:

„Ik hoop dat jullie ongefundeerde argumenten en warrig denken blijven bestrijden, en dat jullie nooit bang zijn machthebbers de waarheid te zeggen.”

In zijn brief schetst Rogers een beeld van een premier en een regering die alleen openstaan voor bevestigende geluiden. Rogers verwacht dat de onderhandelingen tussen het VK en de EU zwaar zullen zijn.