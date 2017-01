Slachtoffer vuurwerk uit Meppel alsnog overleden

Een 54-jarige man uit Meppel die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakte door vuurwerk is woensdag aan zijn verwondingen bezweken. Dat bevestigt de politie. Dinsdag bracht de politie Drenthe nog voorbarig en foutief naar buiten dat de man was overleden.

Vuurwerk dat de man zelf had aangestoken ontplofte volgens RTV Drenthe in de nabijheid van het gezicht van de man. Daarna werd hij met hoofdletsel naar het ziekenhuis in Groningen gebracht, waar hij de afgelopen dagen vocht voor zijn leven.

De politie Drenthe maakte gisteren openbaar excuses voor de foute berichtgeving. Een leidinggevende heeft daarna zijn excuses persoonlijk aan de familie van het slachtoffer aangeboden.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er iemand in Nederland om het leven is gekomen door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.