Russen vorderen miljoenenlening terug van Le Pen

Het Franse Front National komt financieel steeds verder in het nauw. Dinsdag werd bekend dat het Russische Agentschap voor Depositogarantie (ASV) een zaak wil aanspannen om de 9 miljoen euro terug te vorderen die partijleider en presidentskandidaat Marine Le Pen in 2014 leende via de Eerste Tsjechisch-Russische Bank van een aan het Kremlin gelieerde oligarch.

In juni vorig jaar trok Rusland de licentie van de bank in wegens ‘onbevredigende activa’. Het ASV wil het geleende geld nu terugeisen via de rechter. Omdat het Front National bij geen enkele Europese bank een lening heeft kunnen krijgen, is het de vraag hoe de partij de Russen het geld gaat terugbetalen.

Onderzoeksjournalisten van de Franse onlinekrant Mediapart stelden dat Le Pen deze en een tweede lening – in totaal 11 miljoen euro – zou hebben ontvangen als dank voor haar erkenning van het referendum waarmee de annexatie van de Krim op 16 maart 2014 werd gelegaliseerd. Half december publiceerde de Oekraïense hackgroep Anonymous International sms’jes tussen Kremlin-functionaris Prokopenko en Konstantin Rykov, een oud-parlementariër van Poetins regeringspartij Verenigd Rusland, een bekende van Le Pen. Daarin stelde Prokopenko voor om Le Pen als waarnemer naar het referendum te sturen, omdat „wij haar hard nodig hebben”. Ze ging niet, maar sprak een dag na het referendum wel haar steun uit. Rykov schreef aan Prokopenko: „Zij heeft ons niet teleurgesteld”, waarop die zou hebben geantwoord:

„We moeten de Fransen op de een of andere manier bedanken, dat is belangrijk.”

Volgens de Franse journalisten zouden twee leningen via Tsjechische en Cypriotische banken zijn overgemaakt aan het Front National en aan Cotelec, een fonds dat wordt geleid door Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine. Een nieuwe lening van 40 miljoen euro van een aan het Kremlin gelieerde bank zou in de maak zijn, bevestigde een medewerker Front National tegen Mediapart.

Le Pen ontkent de leningen niet, maar wel de beschuldigingen van omkoperij. „Omdat we een lening hebben gekregen zou dat onze internationale positie bepalen? We zitten al lang op deze [pro-Russische] koers”, zo citeerde Le Monde de presidentskandidaat. Penningmeester Wallerand de Saint-Just van het Front National stelde niet te weten wat er aan de lening vooraf was gegaan.

Le Pen raakte dinsdag verder in opspraak nadat ze in een interview met de Franse televisiezender BFM-TV haar steun voor de Russische annexatie van de Krim nogmaals bevestigde. „Ik geloof absoluut niet dat het een illegale annexatie was. Er was een referendum, en de inwoners van de Krim wilden bij Rusland horen. Ik zie geen rechtvaardiging om dit referendum in twijfel te trekken.”

De uitspraak kwam Le Pen te staan op een boze reactie vanuit Oekraïne, waar de veiligheidsdienst SBOe zei te overwegen om haar de toegang tot het land te ontzeggen.