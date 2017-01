Roemeens parlement keurt nieuwe regering goed

Roemenië heeft een nieuwe regering. Het parlement stemde woensdag zoals verwacht in met de benoeming van het 26-koppige kabinet onder leiding van de nieuwe premier Sorin Grindeanu van de Sociaal-Democratische Partij (PSD).

Onderdeel van de regering is ook Sevil Shhaideh, de vrouw die door de PSD als eerste naar voren werd geschoven als premierskandidaat. Zij wordt vicepremier en minister van Regionale ontwikkeling, een ministerpost die ze in een eerder kabinet ook al vervulde. Shhaideh zou de eerste moslimvrouw aan het hoofd van een Europees land geworden zijn, maar de Roemeense president Klaus Iohannis blokkeerde haar benoeming. Dat deed hij volgens Roemeense media vanwege zorgen over de Syrische echtgenoot van Shhaideh, die op sociale media steun voor de Syrische president Assad had uitgesproken.

Maar volgens andere geluiden was Iohannis bang dat Shhaideh, die weinig politieke ervaring heeft, een marionet van PSD-partijleider Liviu Dragnea zou worden. Dragnea mocht zelf niet worden voorgedragen als premier omdat hij eerder is veroordeeld voor een poging tot kiesfraude in 2012. Dragnea was getuige bij de bruiloft van Shhaideh en had gezegd politiek verantwoordelijk te zullen zijn voor het functioneren van zijn vertrouweling.

Macht weer in handen PSD

Met de goedkeuring van het parlement, waarin de PSD samen met de kleinere coalitiegenoot ALDE een meerderheid heeft na de gewonnen parlementsverkiezingen in december vorig jaar, heeft de PSD ruim een jaar nadat het de macht moest afstaan opnieuw de bestuurlijke touwtjes in handen. Eind 2015 gingen Roemenen massaal de straat op om te protesteren tegen toenmalig premier Victor Ponta, die werd aangeklaagd voor witwassen en belastingontduiking. Een dodelijke brand in een nachtclub in Boekarest, door velen gezien als symbool van de falende corrupte overheid, leidde toen de ondergang van Ponta’s regering in.

De nieuwe premier, de 43-jarige Grindeanu, is een wiskundige die in het verleden tijdelijk minister van Communicatie was. Ook vervulde hij vier jaar, van 2008 tot 2012, het loco-burgemeesterschap van Timisoara, een van de grootste steden van Roemenië. Sindsdien was hij parlementslid voor de PSD. Hij krijgt een kabinet met 26 ministers waarvan er acht vrouwelijk zijn. Vier ministers worden geleverd door ALDE, de rest komt van PSD. PSD en ALDE hebben samen 250 zetels in het 465-zetels tellende Roemeense parlement.