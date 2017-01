Politieactie Veenendaal vanwege ‘verdachte situatie’

De politie heeft op woensdagochtend in Veenendaal een grootschalige actie uitgevoerd vanwege een “verdachte situatie”. Iemand had bij de politie gemeld dat hij de verdachte van de aanslag die in Istanbul op nieuwjaarsdag aan 39 mensen het leven kostte had gezien in winkelcentrum de Corridor. Agenten hielden de man die werd genoemd aan, maar na onderzoek bleek dat dit niet de terreurverdachte was.

De melding kwam rond 10.00 uur binnen, waarop het Rapid Response Team werd ingezet. Meerdere ooggetuigen zeiden dat de man gewapend was. “Wegens de ernst van de melding werd er direct groot opgeschaald”, aldus de politie. Er waren agenten met kogelwerende vesten, politiehonden en een helikopter aanwezig.

Man aangehouden en vrijgelaten

De verdachte werd omstreeks 11.15 aangehouden op de Hoofdstraat, de voornaamste winkelstraat van de Utrechtse gemeente. Hij bleek niet de terreurverdachte te zijn. Ook had hij geen wapen op zak. De man is weer vrijgelaten.

De actie is inmiddels afgerond. Bij de operatie werden delen van het centrum tijdelijk afgezet. Eerder meldde burgemeester Wouter Kolff (VVD) al dat er een politieactie had plaatsgevonden en vroeg hij inwoners om geen overhaaste conclusies te trekken:

Verdachte geïdentificeerd

Eerder op de dag zeiden de Turkse autoriteiten dat zij de nog altijd voortvluchtige dader van de aanslag in Istanbul hebben geïdentificeerd. Inmiddels zijn in Turkije twintig mensen opgepakt die iets met de aanval op nachtclub Reina te maken zouden hebben. De aanslag is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.