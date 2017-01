Op blogs was het SFB-filmpje al twee jaar bekend

FREE SFB’, staat op het shirt van Ruben Fernhout van The Partysquad. Hij droeg het tijdens een optreden in Suriname en plaatse er een foto van op Instagram. De zwarte letters zijn met een stift op het witte shirt geschreven.

Drie van de vier rappers van de Haagse rapgroep SFB zitten nu iets meer dan een week vast in Suriname. Francis ‘Frenna’ Edusei, Keane ‘KM’ Marica en Jackie ‘Priceless’ Osei werden vlak voor de jaarwisseling opgepakt in hun hotel. Twee van hen waren zeker meerderjarig toen het filmpje werd gemaakt.

In april 2015 zouden ze gefilmd hebben hoe ze seks hadden met een minderjarig meisje – de leeftijd van het meisje is niet bekend gemaakt. De video werd op Facebook verspreid. Een Surinaamse rechter-commissaris bepaalde woensdag dat het voorarrest met dertig dagen wordt verlengd, zo meldde het Surinaamse dagblad De Ware Tijd.

De Surinaamse minister van Justitie Jennifer van Dijk-Silos, heeft zich publiekelijk over de zaak uitgesproken. Tegen De Ware Tijd zei ze „trots” te zijn op de wijze waarop de politie de zaak heeft aangepakt. Over waarom ze niet eerder zijn opgepakt zei ze:

„Soms moet je de verdachten een tijdje observeren voordat je ze arresteert. Meer zeg ik er niet over.”

De artiesten verbleven met meer Nederlandse rappers in Paramaribo voor optredens. Alejandro ‘Jandro’ Hak, het vierde SFB-lid, is niet opgepakt en twitterde na de arrestatie van de rest van zijn rapformatie:

Waarom moet de politie altijd ons hebben, zelfs in t buitenland man en dan vragen mensen waarom ik zo'n afkeer heb naar alles in uniform — Jandro (@JandroSFB) 28 december 2016

De Schilderswijk

De vier kennen elkaar uit de Schilderswijk in Den Haag, waar ze begonnen met rappen. Op YouTube worden hun video’s miljoenen keren bekeken. Een paar weken geleden traden ze op bij het Glazen Huis van 3FM. SFB was onder meer onderdeel van een groep jonge Nederlandse rappers, waaronder Ronnie Flex en Lil Kleine, die gezamenlijk het album New Wave uitbrachten en daarmee de Popprijs wonnen.

SFB bij het Glazen Huis. Tekst gaat onder de video verder



Op hiphopblogs werd twee jaar geleden al over de seksvideo geschreven. Dat het om een minderjarig meisje ging was toen ook al bekend. Radiozender FunX vroeg Frenna in de zomer van 2015 naar de video. Hij vertelde dat er veel reacties waren gekomen, meer liet hij er niet over los. Ze hadden besloten, zei hij, om „het anders aan te pakken. Op de beste manier hoe wij het aanpakken en dat gaan we muzikaal doen.” Niet duidelijk is wat hij daarmee bedoelde.

De video bleef hem daarna achtervolgen. In een ‘disstrack’ over Frenna die rapper Mula B in november op YouTube plaatste, rapt hij: „In Suriname was je pedo.”

De NOS ging langs bij Hotel Torarica in Paramaribo waar SFB met andere rappers verbleef ten tijde van hun arrestatie. De rappers daar reageerden anoniem op de zaak. Een van hen zei dat de Surinaamse politie van een mug een olifant maakt. „R. Kelly en Bill Cosby hebben ook hun fouten gemaakt, nu zijn het onze matties van SFB.”

Een andere anonieme rapper zei: „Weet je, je bent een populaire popartiest en dan komen die grietjes allemaal achter je aan. Zo zijn ze nu eenmaal. En dan willen ze mee naar je hotelkamer. Je gaat ze dan toch niet van tevoren vragen om hun ID?”

SFB is getekend bij het hiphoplabel Top Notch. Labelbaas Kees de Koning is zelf in Suriname - hij staat ook op de foto van The Partysquad. „Op dit moment is hij in de jungle” en dus onbereikbaar, zegt een woordvoerder van het label. Vooralsnog geven ze geen commentaar, zegt hij, omdat ze zelf „de details ook niet kennen”.

Voorbeeld stellen

De arrestatie van de rappers is een grote zaak in Suriname. De aanpak van seksueel geweld staat er hoog op de agenda. De arrestatie sluit goed aan bij het beleid van Minister Van Dijk-Silos, zei ze tegen de NOS: „kindermisbruik bespreekbaar maken en keihard aanpakken.”

In het land waren recent spraakmakende pedofiliezaken. Vorige maand werden zes mensen aangehouden die jongens via Facebook hadden verleid en ze dwongen tot prostitutie. Minister Van Dijk-Silos zei toen tegen het Surinaamse StarNieuws: „Ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is, psychisch lijden en kapot gaan.”

Op seks met minderjarigen staat in Suriname een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar. Op het vervaardigen en verspreiden van kinderporno maximaal zes jaar.

Over de rapteksten van SFB scheef muziekplatform 3Voor12 vorig jaar: ‘Wat ook opvalt, vandaag in het gesprek maar evengoed in de tracks van SFB: de vier hanteren liever de woorden ‘baby girl’ en ‘dames’ dan ‘bitches’. [Het nummer, red.] ‘De Langste SMS’ is zelfs doorspekt van oprecht liefdesverdriet.’

Daarover zei Frenna: „Ja man, we zijn vrouwvriendelijk! We kiezen er bewust voor om niet te schelden. We houden van vrouwen. We rappen soms wel gekke dingen, maar we zijn niet van de ‘bitches’. Doe normaal, man.”

Vorige week nog verscheen zijn single met Ronnie Flex. Op YouTube werd de video in één week meer dan een miljoen keer bekeken.

Volgende week zou de rapgroep op muziekfestival Eurosonic Noorderslag optreden.