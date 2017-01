Metroverkeer Amsterdam ligt opnieuw volledig stil

Door een storing rijden er in Amsterdam op dit moment geen metro’s, bevestigt een woordvoerder van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB). Een storing in het metrosysteem van lijn 51 lijkt de oorzaak. Omdat meerdere lijnen gebruik maken van hetzelfde traject is besloten alle metro’s stil te leggen.

De oorzaak van de storing wordt op dit moment onderzocht. Maandag lag de metro in Amsterdam vanwege een grote storing bij het verkeersleidingsysteem ook al twee uur volledig plat. Of de storing van woensdag daarmee verband houdt kon het GVB niet zeggen.

Wanneer de metro’s waar gaan rijden is nog niet bekend. Het GVB adviseert reizigers de sociale media-kanalen in de gaten te houden voor verdere informatie.