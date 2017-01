Meerkampechtpaar Ashton en Brianne Eaton stopt

De Amerikaanse meerkampkampioen Ashton Eaton en zijn Canadese vrouw Brianne Theisen-Eaton, ook meerkamper, stoppen met hun sport. Eaton, die olympisch goud op de tienkamp veroverde in Londen (2012) en Rio (2016) en ook twee keer wereldkampioen werd op die discipline, geldt als de beste meerkamper ooit.

Eaton (28) was de beste van de wereld in de meest veeleisende discipline in de atletiek in 2013 en 2015. In 2011 won hij zilver. Op de indoor zevenkamp werd de Amerikaan drie keer wereldkampioen. Zoveel op de tienkamp als zevenkamp is hij wereldrecordhouder. Hij zegt in een verklaring op zijn website toe te zijn aan een nieuwe uitdaging:

“Het is tien jaar geleden sinds me werd gevraagd of ik de tienkamp wilde overwegen. Mijn tijd is gekomen om de atletiek te verlaten; om iets nieuws te doen. Eerlijk gezegd is er weinig meer dat ik in de sport wil doen. Ik heb het mijn fysiek meest robuuste jaren van mijn leven gegeven aan de ontdekking en achtervolging van mijn limieten op dit gebied.”

Ook van wereldklasse

Zijn vrouw, ook 28 en met wie Eaton trouwde in 2013, was minder dominant maar niettemin een atlete van wereldklasse. Haar beste resultaat was de gouden medaille op de indoor vijfkamp tijdens de WK in Portland afgelopen jaar. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde ze brons op de zevenkamp. Ook werd ze in die dicipline twee keer tweede op de wereldkampioenschappen in 2013 en 2015.

Theisen-Eaton gaf in haar verklaring aan dat ze zich niet meer op kan laden voor nieuwe meerkampen: