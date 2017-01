Manifest over ouderenzorg wint Machiavelliprijs

Hugo Borst en Carin Gaemers hebben met hun manifest over de ouderenzorg dit jaar de Machiavelliprijs gewonnen, zo werd woensdagochtend bekend gemaakt op NPO Radio1. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of persoon die heeft “uitgeblonken op het gebied van publieke communicatie”.

Het tweetal wint de prijs voor hun manifest Scherp op ouderenzorg, waarin tien punten staan opgenomen om de ouderenzorg te verbeteren. Borst en Gaermers presenteerden hun manifest in oktober, waarna ze inmiddels meer dan 100.000 handtekeningen hebben opgehaald. In het tienpuntenplan staat onder meer een oproep ouderenzorg niet langer als politiek thema te beschouwen maar als algemeen belang. Ook bepleitte het manifest het maximaliseren van de overheadkosten een een verplichte ballotage voor bestuurders en toezichthouders in de zorg.

Volgens de jury hebben de twee met hun manifest ‘politieke geschiedenis geschreven’, door het onderwerp ouderenzorg uit de politieke sfeer te halen. Ook schrijft de jury dat de ‘onpartijdigheid en onbevangenheid’ in het benaderen van politici bepalend waren voor het politieke succes van de twee.

In 2016 werd de Machiavelliprijs gewonnen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor de communicatie rondom de ramp met de MH17. In de jaren daarvoor wonnen onder andere RTL Nederland, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en koningin Máxima.

Borst en Gaemers krijgen de prijs woensdag 8 februari in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort uitgereikt door Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli.