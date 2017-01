Lufthansa zoekt 3.000 nieuwe werknemers

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa wil dit jaar ruim 3.000 nieuwe werknemers aannemen, vooral cabinepersoneel. Dat meldt het bedrijf in een persbericht op woensdag. Lufthansa zag de laatste jaren veel stakingen, onder andere tegen de bezuinigingsplannen van het bedrijf en voor betere salarissen en pensioenregelingen voor het personeel.

Naast banen voor cabinepersoneel op luchthavens als Frankfurt en München zal ook de technische arm van de luchtvaartmaatschappij weer mensen aannemen. Op het moment staan er 450 vacatures uit, aldus Lufthansa. Vorig jaar was er nog sprake van het schrappen van duizenden banen bij Lufthansa Technik. Ten slotte wil ook Austrian Airlines, dat bij Lufthansa hoort, 300 mensen aannemen.

Grote luchtvaartmaatschappijen

Lufthansa is naast British Airways en Air France-KLM één van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Europa. Alle drie deze bedrijven gaan al enige tijd gebukt onder stakingen en bezuinigingen. De vooruitzichten voor de Europese luchtvaartsector in 2017 zijn tot nu toe niet veel beter dankzij terreurdreiging en politieke instabiliteit, maar Air France-KLM is van plan om dit jaar voor het eerst weer cabinepersoneel aan te nemen, maakte het bedrijf in december bekend.

Een staking van het cabinepersoneel van British Airways volgende week dinsdag en woensdag gaat door, volgens vakbond Unite. De crew van de ‘mixed fleet’, het cabinepersoneel dat zowel op Europese als intercontinentale vluchten werkt, wil betere arbeidsvoorwaarden.