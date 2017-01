Kandidaat van Thierry Baudet bij VNL gescreend en afgewezen

Een kandidaat-Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, Yernaz Ramautarsing, slaagde er eerder niet in op de lijst van de partij VNL te komen toen uit een antecedentenonderzoek bleek dat familieleden van hem actief zouden zijn in het criminele milieu. Ook is hij volgens het onderzoek financieel kwetsbaar. Dit bevestigen diverse bronnen.

Ramautarsing zegt in een reactie dat hij „geen nauwe banden” heeft met criminele familieleden. „Ik vermoed dat dit gaat over verre familie die ik niet op regelmatige basis spreek of zie. Mijn vader maakte verkeerde keuzes en dat geldt ook voor enkele andere familieleden. Dit is voor mij nooit reden geweest om mijn politieke aspiraties te staken.”

Volgens VNL-lijsttrekker Jan Roos meldde Ramautarsing zich een paar maanden geleden zelf bij de partij als kandidaat. Er is een gesprek gevoerd, maar al snel bleek dat Ramautarsing ook campagne voerde voor Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Roos: „Toen hebben wij gezegd dat we mensen willen die loyaal zijn aan ons, die niet alleen met zichzelf bezig zijn.” Ondertussen hoorde VNL wat uit het onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche bleek. „Daar werd ik niet vrolijk van”, zegt Roos, die niks wil zeggen over de inhoud. Het onderzoek werd overigens formeel nooit afgerond omdat VNL en Ramautarsing toen al afscheid van elkaar hadden genomen.

Baudet: geen screening

Forum voor Democratie heeft kandidaten niet gescreend, zegt partijleider Baudet: „Wij sturen geen privédetective af op onze kandidaten, zoals andere partijen.” Dat Ramautarsing, nu nummer 9 op de kandidatenlijst van Forum, zich ook bij VNL had aangemeld vond Baudet geen probleem.

„Hij mocht van ons kijken waar hij zich het meest thuis zou voelen.”

Ramautarsing zegt dat hij uit overtuiging voor Forum heeft gekozen en zichzelf heeft teruggetrokken bij VNL. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stond Ramautarsing op de kandidatenlijst van de Libertarische Partij (plek 16, 32 stemmen).

Ramautarsing (1987) is student politicologie en blogger met een goed gevoel voor media-aandacht. In 2013 kreeg Ramautarsing enige bekendheid toen hij cabaretier Freek de Jonge in televisieprogramma Pauw & Witteman stil kreeg met een scherp betoog over linkse indoctrinatie in het onderwijs.

Van „financiële kwetsbaarheid” is volgens hem geen sprake. De afgelopen jaren onderging hij naar eigen zeggen drie zware knieoperaties. Ramautarsing zegt daarvoor een lening van „enkele duizenden euro’s” te hebben afgesloten bij een tante. „Ik heb uit principe, ook toen ik maandenlang niet kon werken, geweigerd gebruik te maken van een uitkering of iedere vorm van bijstand van de overheid.”

Pleidooi voor vrij wapenbezit

Robert de Haze Winkelman, voorzitter van de selectiecommissie van Forum voor Democratie, zegt dat het verhaal „niet helemaal nieuw” voor hem is. „Wat er in zijn omgeving gebeurd is of niet, is hém niet aan te rekenen.” Ook was De Haze Winkelman op de hoogte van twee andere feiten die VNL deden twijfelen. Zo heeft Ramautarsing in 2013 gezegd dat hij „kotst op Zwarte Piet”. Ook heeft hij gepleit voor vrij wapenbezit. De Haze Winkelman: „Dit is niet de partijlijn en deze standpunten gaat hij ook niet uitdragen.”

Thierry Baudet blijft „het volste vertrouwen” houden in Ramautarsing. Die zegt zelf: „Tussen mij en de partij bestaan geen misverstanden. Ik sta net als iedere andere kandidaat als individu op de lijst en niet namens mijn familie.”