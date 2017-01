In het ziekenhuis hebben sommige functies een ludieke omschrijving. De mevrouw van de linnenkamer ‘deelt de lakens uit’. De meneer die de dweilmachine bestuurt is de ‘floormanager’. En in een cryptogram dat ik aan het oplossen was, werd de omschrijving van ‘glazenwasser’ gevraagd. De oplossing bleek ‘wiskundige’ te zijn.

Enthousiast vertel ik dit aan de glazenwasser, die de grote ramen in de ontvangsthal aan het zemen is. Hij is in zijn nopjes met deze nieuwe definitie van zijn beroep. Lachend voegt hij eraan toe: „Van computers heb ik geen verstand, maar wel van windows.”

