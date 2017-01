Israëliër die gewonde Palestijn doodschoot schuldig aan doodslag

Elor Azaria, de Israëlische soldaat die vorig jaar maart een Palestijn doodschoot die gewond op de grond lag, is door de krijgsraad in Tel Aviv schuldig bevonden aan doodslag. De rechters maken op een latere datum de strafmaat bekend. Op doodslag staat in Israël een maximale celstraf van twintig jaar.

Azaria, destijds negentien jaar, was met zijn legereenheid op patrouille in de stad Hebron op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, toen twee Palestijnen de soldaten aanvielen. Eén van de Israëliërs raakte gewond, waarop de militairen de aanvallers neerschoten. De ene overleed vrijwel meteen, de andere belandde zwaargewond op de grond.

Een cameraman van mensenrechtenorganisatie B’tselem filmde hoe Azaria even later zijn geweer doorlaadde en de bewegingsloze Palestijn van een paar meter afstand door het hoofd schoot. De beelden van het incident gingen viral op internet. Azaria, die vóór zijn diensttijd op Facebook anti-Palestijnse berichten deelde, overtrad volgens de aanklagers de regels door op de Palestijn te schieten terwijl die geen dreiging meer was.

Medeleven

De zaak veroorzaakte een fel debat in de Israelische samenleving en politiek. Premier Benjamin Netanyahu steunde eerst zijn toenmalige minister van Defensie Moshe Ya’alon, die de schietpartij sterk afkeurde. Later leek Netanyahu van mening te veranderen. Hij belde de familie van de verdachte om zijn medeleven te betuigen. De affaire-Azaria was een van de redenen waarom Ya’alon in mei aftrad als minister. Zijn opvolger Avigdor Lieberman woonde een zitting van het proces bij om Azaria te steunen.

Veel rechtse politici hebben hun steun voor Azaria uitgesproken. Ook een bekende Israëlische popsterren schaarden zich achter de soldaat. Peilingen lieten zien dat tot vijftig procent van de bevolking vindt dat Palestijnen die burgers of soldaten aanvallen, zonder pardon moeten worden doodgeschoten. Aan de andere kant staat een groep met onder andere veel hoge officieren die vindt dat Azaria wel degelijk over de schreef is gegaan.