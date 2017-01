Inflatie in Eurozone op hoogste peil sinds 2013

De inflatie in de eurolanden is in december gestegen tot het hoogste peil sinds september 2013. Net als toen lagen de prijzen vorige maand 1,1 procent hoger dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het Europese statistiekenbureau Eurostat woensdag heeft gepubliceerd.

In november was de inflatie nog 0,6 procent. Eurostat schrijft de flinke inflatiestijging van afgelopen maand vooral toe aan de olieprijs. Die nam het afgelopen jaar toe, waardoor de gemiddelde energieprijs in december 2,5 procent hoger lag dan twaalf maanden eerder. In november was er nog sprake van een daling van 1,1 procent.

Sinds eind 2013 balanceerde de inflatie in de eurozone meestal rond het nulpunt. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatieniveau van net geen 2 procent.