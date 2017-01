Bangalore in verlegenheid door ‘Keulse’ massa-aanranding

Bangalore, de moderne IT-stad van India’s zuidelijke deelstaat Karnataka, is het nieuwe jaar met een fikse kater begonnen. Er komen steeds meer berichten naar buiten over het veelvuldig molesteren en betasten van meisjes en vrouwen tijdens Oudejaarsnacht door mannen. De vergelijking wordt getroffen met ‘Keulen’ een jaar geleden, hoewel nog onduidelijk is hoeveel vrouwen in Bangolore het slachtoffer werden van aanvallen en hoe georganiseerd die waren.

Maar wat velen in India zo mogelijk nog beschamender vinden dan de gebeurtenissen zelf, is de reactie van de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken, G. Parameshwara. Hij zei met zoveel woorden dat de slachtoffers de aanrandingen aan zichzelf hebben te wijten door hun manier van kleden. Hij zei:

„De jongeren zijn bijna net zoals westerlingen. Ze proberen niet alleen het westerse denken na te bootsen, maar ook de kleding. Er was dus enige beroering, sommige meisjes werden lastig gevallen. Je weet dat dit soort dingen gebeuren.”

Universiteitsstad Bangalore herbergt veel high-techbedrijven en de stad ademt een ontspannen sfeer uit, veel opener dan bijvoorbeeld de hoofdstad Delhi. In het centrum was het rond de jaarwisseling uitzonderlijk druk. De politie van Bangalore heeft gezegd dat zij verschillende vrouwen heeft bijgestaan die overstuur op straat liepen na te zijn aangevallen. Zij zegt nog geen concrete aangiften te hebben gekregen, maar wel onderzoek in de stellen om daders op te sporen, onder andere door de beelden van bewakingscamera’s te bekijken.