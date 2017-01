‘Identiteit aanslagpleger Istanbul bekend’

De Turkse autoriteiten hebben de vermoedelijke dader van de aanslag in de nachtclub Reina geïdentificeerd. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu woensdag gezegd in een televisie-interview met het staatspersbureau Anadolu, zo meldt persbureau Reuters. De dader is nog altijd voortvluchtig.

Volgens Anadolu zijn inmiddels twintig mensen gearresteerd naar aanleiding van de aanslag. Cavusoglu gaf tijdens het interview geen verdere details over de verdachte dader.

In de nacht van zaterdag op zondag drong een schutter de populaire club Reina in Istanbul binnen en schoot 39 mensen dood. Ten minste 24 van hen kwamen uit het buitenland, waaronder uit Frankrijk, België en Israël. Zeker 69 mensen raakten gewond. De dader ontsnapte zaterdagnacht in de chaos en liet een geweer achter. Maandag eiste terreurorganisatie Islamitische Staat de aanslag op. Het aan IS verbonden persagentschap Amaq meldde maandag dat is gekozen voor club Reina omdat daar “christenen hun heidense feest vierden”.

Dinsdag meldde Turkse media dat een 28-jarige man uit Kirgizië verantwoordelijk zou zijn voor de aanslag. Later bleek de betreffende man, van wie persoonsgegevens verspreid waren, volgens Kirgizische autoriteiten niets met de aanslag te maken te hebben.

Een overzicht van aanslagen in Turkije sinds 2015. Klik op de markers voor meer informatie over de aanslag.