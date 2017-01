Filmoverzicht: gekke Jodorowsky en charlatan Cousteau

●●●●● The Founder: Biopic Michael Keaton excelleert als Ray Kroc, een sneue, maar ambitieuze milkshakeverkoper op leeftijd die potentieel ziet in de kostenefficiënte burgertent van de broers McDonald. Hij weet hen op slinkse wijze hun idee afhandig te maken. Lees de recensie: McDonald’s als wrange Amerikaanse droom The Founder Regie: John Lee Hancock. Met: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch. In 62 bioscopen.

●●●●● Poesía sin fin: Autobiografie Na zijn première op het Filmfestival Cannes in mei vorig jaar werd Jodorowsky al met Fellini vergeleken. Dat is geen woord te veel gezegd. Maar dan wel de Fellini die filmconventies aan zijn laars lapte, de vierde wand doorbrak, heden en verleden als decorstukken in een opzettheater van plaats kon laten verwisselen, en de rol van de kunstenaar op zoek naar de betekenis van zijn leven thematiseerde. Lees de recensie: Jodorowsky, gekker dan ooit Regie: Alejandro Jodorowsky. Met: Adan Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub. In: 18 bioscopen.

●●●●● L’Odyssée: Biopic De ergste familievetes houdt regisseur Salle impliciet, misschien om de erven-Cousteau binnenboord te houden, misschien omdat de kapitein anders een al te grote ploert werd. Jammer, want hoe erg is het nou eigenlijk dat het fenomeen Cousteau niet deugde? In elke visionair schuilt een charlatan, en op zelfrelativering bouw je geen imperium als dat van Cousteau. Lees de recensie: In de visionair schuilt altijd een charlatan Regie: Jérôme Salle. Met: Lambert Wilson, Audrey Tatou, Pierre Niney, Benjamin Lavernhe, Vincent Heneine. In: 17 bioscopen.

Lees ook het achtergrondartikel over Jacques-Yves Cousteau

●●●●● Assassin’s Creed: Actie Wie de game niet kent, moet goed opletten aan het begin van de film. Jammer genoeg blijkt opnieuw dat wat werkt in een game – hier: zich als speler verplaatsen in het lichaam van een messenzwaaiende voorouder – zich moeilijk laat vertalen in een filmscenario. Lees de recensie: Nog een gamefilm mislukt Regie: Justin Kurzel. Met: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Michael K. Williams. In 132 bioscopen.

●●●●● How to Meet a Mermaid: Documentaire In How to Meet a Mermaid onderzoekt regisseur Coco Schrijber de dood van haar broer Lex, een duiker die op een dag niet terugkeerde uit zee. Veel wijst op zelfmoord, maar een echt verlossend woord is er niet. Wat is die lokroep van het water? Lees de recensie: Zoekgeraakt op zee Regie: Coco Schrijber. In: 13 bioscopen.

Lees het interview met Coco Schrijber: ‘Als zijn kleine zusje kon ik hem niet redden’

●●●●● The Violin Teacher: Drama Kijk niet raar op als The Violin Teacher je tot tranen weet te roeren: het verhaal over een groep tienermoeders, verwaarloosde kinderen en jeugddelinquenten die Bach leert spelen is nu eenmaal onweerstaanbaar. Tegelijkertijd is het filmverhaal zo voorspelbaar dat je je zakdoek al klaar hebt lang voordat de tranen komen. Lees de recensie: Voorspelbaar inspireren Regie: Sérgio Machado. Met: Lázaro Ramos. In: 13 bioscopen..