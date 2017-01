EU-landen willen bussen en treinen strenger controleren

Nederland, België, Duitsland en Frankrijk willen de handen ineenslaan om passagiers van internationale bussen, treinen en schepen beter te gaan controleren. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigd na eerdere berichtgeving van de Volkskrant. Het doel hiervan is om het voor criminelen en terroristen moeilijker te maken om van het ene EU-land naar het andere te vluchten.

Bij het kopen van een vervoersbewijs moeten mensen zich identificeren, zo is het plan. Het streven is om de strengere controle uit te breiden naar de hele Europese Unie. Het plan is een initiatief van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon, bevestigt hij tegenover de Süddeutsche Zeitung.

EU-overleg

Een wet waarbij ov-passagiers alleen nog een kaartje kunnen kopen mits zij een geldig legitimatiebewijs hebben werd al vlak voor Kerst in België aangenomen. In mei 2018 moet het plan gerealiseerd zijn. De Belgen willen het voorstel eind januari in een EU-overleg bespreken om dit in de hele Unie in te voeren. In Duitsland, Nederland en Frankrijk zou hier interesse in zijn.

Het idee voor de verscherpte controle werd ingegeven door de vluchtroute van Anis Amri, de Tunesiër die vorige maand een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij stierven twaalf mensen en raakten tientallen personen gewond. Amri reisde met een internationale bus naar Nijmegen, Amsterdam, Parijs en Lyon voordat hij werd uitgeschakeld in Milaan.