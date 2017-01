Enige supersnelrechtzaak jaarwisseling eindigt in celstraf

De enige verdachte die dit jaar in een supersnelrechtzaak voor een incident rond de jaarwisseling terecht stond is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Dat meldt de rechtbank Den Haag. Ook moet de man de komende twee jaarwisselingen thuisblijven, van 12 uur op 31 december tot 12 uur de daaropvolgende dag. Hij heeft tijdens een nieuwjaarsfeest in Zoetermeer een agent mishandeld.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Daarnaast heeft ook de mishandelde agent een schadevergoeding van 250 euro gekregen. Hij had om 330 euro gevraagd. Er is direct een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd, wat betekent dat de man meteen aan zijn straf moet beginnen.

Huisfeest

De man was samen met enkele tientallen anderen aanwezig bij een luidruchtig huisfeest in Zoetermeer. De politie verscheen tweemaal ter plekke omdat de buren klaagden over geluidsoverlast. De eigenaar van het huis beledigde bij het tweede politiebezoek de agenten. Toen zij hem probeerden aan te houden, kwam de verdachte tussenbeide. Eén van de agenten werd toen in de buik geschopt.

Volgens de verdachte ging dat per ongeluk. De rechter geloofde dat niet, onder andere omdat de verdachte al eerder voor mishandeling en geweld is veroordeeld.

Supersnelrecht

De verdachte kwam voor de rechter bij de rechtbank in Den Haag. Voor supersnelrechtzittingen komen alleen zaken in aanmerking die relatief simpel zijn. Verdachten staan bij zo’n zaak binnen 3 tot 6 dagen nadat een misdrijf is gepleegd voor de rechter.

Vorig jaar werden naar aanleiding van incidenten rond de jaarwisseling acht van dit soort rechtszittingen gehouden. Dit jaar was er slechts één. Het aantal supersnelrechtzittingen zegt niks over het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling, aangezien alleen de minst complexe zaken op deze wijze berecht worden.