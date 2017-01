Eerste kind voor Janet Jackson (50)

Popster Janet Jackson (50) is bevallen van haar eerste kind. Samen met haar echtgenoot, de Qatarese miljardair Wissam al Mana, heeft Jackson een zoontje gekregen. Ze hebben hem Eissa genoemd. Volgens haar woordvoerder is de bevalling goed verlopen.

Sinds april gingen er al geruchten over een eventuele zwangerschap toen Jackson haar Unbreakable World Tour uitstelde. In oktober maakte ze het officieel bekend met een foto.

De foto waarmee Jackson haar zwangerschap bekend maakte. De tekst gaat verder onder de video.

Jackson is zeker niet de eerste bekende vrouw die op latere leeftijd een baby krijgt. Onder andere actrice Halle Berry en de Zwiterse Maria Louis-Dreyfus kregen kinderen toen ze respectievelijk 47 en 53 waren. Bij zwangerschappen op latere leeftijd is vaak ivf nodig, bij Jackson is niet bekend gemaakt hoe ze zwanger is geworden.

Lees ook het opiniestuk van Marcel Zuijderland: Oude moeders door ivf? Daar is niets mis mee, hoor