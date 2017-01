Duitse politie arresteert terreurverdachte Berlijn

De Duitse politie heeft een 26-jarige Tunesische man gearresteerd die mogelijk betrokken was bij de aanslag in Berlijn van december vorig jaar. Dat meldt persbureau Reuters op basis van uitspraken van een vertegenwoordiger van de Duitse hoofdaanklager. Hij wordt er van verdacht een handlanger te zijn geweest van Anis Amri, de waarschijnlijke dader van de aanslag in Berlijn die een week voor de jaarwisseling werd doodgeschoten.

Er is echter niet genoeg bewijs om de man vast te zetten op verdenking van medeplichtigheid. Hij is door de lokale politie opgepakt voor een andere zaak, meldt persbureau AP.

De Duitse politie deed op dinsdag invallen bij een asielzoekerscentrum en een appartement in Berlijn in het kader van onderzoek naar de Tunesiër. De man zou Amri sinds 2015 gekend hebben. Hij had kort voor de terreuraanslag nog contact met Amri. Bij de invallen werden verdachte communicatiemiddelen gevonden. Die worden onderzocht.