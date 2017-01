‘Diplomaat Barrow wordt nieuwe Britse EU-ambassadeur’

Diplomaat Sir Tim Barrow wordt de nieuwe Britse ambassadeur voor de Europese Unie. Dat melden verschillende Britse media waaronder Financial Times op woensdagavond. Barrow is een carrière-diplomaat die de afgelopen jaren onder andere dienst deed als ambassadeur in Rusland. Hij moet Sir Ivan Rogers opvolgen, die afgelopen dinsdag abrupt zijn ontslag indiende.

Barrow heeft veel ervaring met de Europese Unie. Hij vertegenwoordigde Groot-Brittannië als ambassadeur voor de Westelijke Europese Unie en zat in het Politiek en Veiligheidscomité van de EU. Daarnaast was hij ook van 2006 tot 2008 de Britse ambassadeur voor de Oekraïne.

Sir Ivan Rogers stapte op dinsdag abrupt uit zijn functie. Rogers liet in een brief weten dat hij ontevreden is over de aanpak van premier Theresa May. Eerder bleek al uit gelekte documenten dat hij kritiek had op de plannen van de regering van Theresa May voor het verlaten van de Europese Unie. Rogers zou hebben gezegd dat het op zijn minst tien jaar zou duren voordat het Verenigd Koninkrijk de EU zou kunnen verlaten. May wil dat de procedure binnen twee jaar wordt afgerond.