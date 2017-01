Deelnemers screenen via achterdeurtje bij de politie

Op 8 april 2014 stuurt een eindredacteur van het EO-programma Zo zijn we niet getrouwd een mailtje naar een Eindhovense privédetective. Ze vraagt hem om de antecedenten van twee deelnemers die meedoen aan de pilot. Ruim twee weken later, op 25 april, worden de deelnemers opgezocht in een politiesysteem dat privacygevoelige informatie bevat. Politiemedewerkers mogen hier alleen voor politiezaken gebruik van maken. De eindredacteur vraagt maanden later ook nog informatie over een mogelijke verkrachting door één van de twee deelnemers. De detective zegt dat hij ook dat wel kan leveren, maar dat het „niet gemakkelijk te krijgen en kostbaar is.”

De zaak begon na een melding over mogelijke vuurwapenhandel door de detective. Telefoontaps brachten het bezit van politiedocumenten aan het licht. SkyHigh leverde pas informatie aan de recherche na erom te zijn gevraagd. Het OM heeft niet onderzocht of SkyHigh strafbare feiten pleegde. De privédetective kreeg een taakstraf van 200 uur, de politiebrigadier 240 uur en drie maanden voorwaardelijk. Hij is inmiddels ontslagen.

De privédetective werd vorige week veroordeeld voor het uitlokken van een ambtenaar van de politie. Hij bleek een politiebrigadier in te schakelen om aan de informatie te komen. Er is volgens het OM bewezen dat in ieder geval deelnemers van de programma’s Zo zijn we niet getrouwd (EO) en Gestalkt (SBS 6) op die manier zijn gescreend met behulp van gesloten politiesystemen. Beide programma’s zijn gemaakt door producent SkyHigh-tv, die de privédetective inhuurde.

De gegevens die SkyHigh dankzij hem in handen kreeg, waren te identificeren als politiedocumenten. Volgens het OM hadden ze „de lay-out van het politiesysteem BVI-IB.” Alleen de bovenkant van de documenten ontbrak steeds. Op de bovenkant staat normaal gesproken het dienstnummer van de agent die informatie opvraagt. De eindredacteur van Zo zijn we niet getrouwd vermoedde wel dat de informatie van politie of justitie afkomstig was, maar volgens haar „moeten recherchebureaus zelf de grens van het toelaatbare aangeven”. SkyHigh-tv zegt er altijd van uit te gaan dat een detective binnen de wettelijke kaders van zijn vergunning handelt.

De detective leverde SkyHigh niet alleen informatie aan, maar hielp ook met het interpreteren ervan. Op 11 februari 2015 gaf hij in een (afgetapt) gesprek uitgebreid uitleg over het politiejargon in de documenten.

Algemeen directeur Bernard van den Bosch van SkyHigh zegt dat ze privédetectives inhuren wanneer achtergrondinformatie van belang is „voor de veiligheid van presentator, eigen medewerkers en slachtoffers”. In het geval van Gestalkt was het volgens de producent mogelijk dat stalkers vuurwapengevaarlijk waren of eerder veroordeeld waren voor geweldsdelicten. „Dat is belangrijke informatie als een stalker geconfronteerd wordt door de presentator.” Wat de reden was om bij Zo zijn we niet getrouwd – waarin stellen met relatieproblemen geholpen werden – een privédetective in te huren, wil SkyHigh niet zeggen.

Van Gestalkt heeft SBS inmiddels drie seizoenen uitgezonden. Zo zijn we niet getrouwd (EO) kwam niet verder dan één seizoen.