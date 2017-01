De wereld kijkt naar de twitteraar-in-chief

De dag dat Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt, vrijdag 20 januari, stroomt Washington tegelijk vol én leeg. Er worden circa een miljoen aanhangers van Trump verwacht, maar veel vrienden en buurtgenoten verlaten de stad juist.

Sommigen zijn alleen voor een paar dagen weg, omdat ze een feestelijke dag in hun stad met Donald Trump als middelpunt niet kunnen aanzien. Ze vragen zich af wat ze met hun huis zullen doen. Verhuren aan Trump-aanhangers, die op de inauguratie afkomen? „Je kunt op Airbnb al snel het tienvoudige vragen”, vertelde een kennis met zakelijk instinct me. „Alle hotels zitten vol. Vijfhonderd dollar per nacht heb je zo verdiend.”

Een andere kennis zei: „Wij gaan het weekend weg, maar wij willen geen Trump-aanhangers in ons huis. Als zich een demonstrant meldt, mag die er gratis in. Anders staat het huis maar leeg.”

Een dag na de inauguratie wordt een grote tegendemonstratie gehouden, de Million Women March. Ook daar wordt gehoopt op een miljoen bezoekers. Een spel van actie en reactie: zo zal het heel 2017 gaan in de Verenigde Staten. Donald Trump is zo controversieel, dat al zijn daden als president tot extreme reacties zullen leiden.

Omstreden beslissingen zijn op komst. Hij moet een rechter voor het Hooggerechtshof voordragen. De toekomst van de beleidsagenda van Barack Obama staat op het spel. Conservatieven in zijn eigen partij verwachten dat Trump de partijlijn zal volgen. Met de Republikeinse meerderheid in beide kamers van het Congres hopen zij de erfenis van Obama te kunnen vernietigen.

De rest van de wereld wil vooral weten hoe Donald Trump de internationale rol van de VS ziet. Als twitteraar-in-Chief is hij kritisch over bondgenoten en uitgesproken lovend over Rusland. Dat kan grote implicaties hebben voor de mondiale verhoudingen. Maar ook hier geldt: er is geen enkele garantie. De wereld én Amerika zullen met Trumps grilligheid moeten leren leven. Ook mijn buurtgenoten.

Brazilië Crisis en corruptie – ook onder Michel Temer Na aanhoudende onvrede over de krimpende economie en een almaar groeiend corruptieschandaal zette Brazilië in 2016 zijn linkse president af. Daarvoor in de plaats kwam Michel Temer, die een rechts-conservatieve coalitie leidt. Maar veel populairder dan zijn voorganger Dilma Rousseff weet hij zich niet te maken. De economische crisis, de ergste in dertig jaar, woekert voort en al vier van Temers ministers moesten opstappen vanwege corruptie. De vooruitzichten voor 2017 zijn niet veel beter. Economen zien nog geen verbetering, ondanks pogingen om de pensioenleeftijd te verhogen en zijn – fel bekritiseerde – grondwetswijziging die de publieke uitgaven voor twintig jaar bevriest. Of Temer het uithoudt tot de verkiezingen van 2018 is onzeker.

Venezuela Economisch aan de grond zonder zicht op verbetering Met een verwachte inflatie van 1660 procent in 2017, toenemende schaarste en een groeiend aantal geweldsuitbarstingen (in 2016 telde het Venezolaanse Observatorium van Geweld 28.479 gewelddadige doden) wacht Venezuela een woelig jaar. Al jaren roepen waarnemers dat de situatie niet lang houdbaar is in het land met zijn enorme oliereserves. Maar keer op keer verslechtert de situatie en blijft de politieke en economische structuur toch intact. In 2016 hoopte de oppositie een referendum over de toekomst van president Maduro via de grondwet af te dwingen, maar de socialistische partij van wijlen Hugo Chávez was nog altijd sterk genoeg om dat te voorkomen. Of dat in 2017 nog zo is, durft niemand meer te voorspellen.

Canada Populaire premier Trudeau verliest wat van zijn glans Voor de Canadese premier Justin Trudeau belooft 2017 een uitdagend jaar te worden. Voor het grootste deel van 2016 behield Trudeau de populariteit die hij verwierf bij zijn verkiezing het najaar ervoor. Internationaal geniet de mediagenieke sterpremier het imago van een progressieve leider die ingaat tegen het wereldwijde tij van populisme. Toch begint Trudeau in eigen land zijn glans te verliezen. Hij ligt onder vuur omdat hij zwabbert over een belofte om het kiesstelsel van Canada te hervormen, nu het hem een parlementaire meerderheid heeft bezorgd. En zijn aanwezigheid bij fundraisers, waarbij rijke donoren toegang tot hem krijgen, vormt een gevaar voor zijn reputatie als een eerlijke politicus van de nieuwe generatie.